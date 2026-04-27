Policija iz Dalmacije oglasila se o dojavama o bombama u školama. Evo što su otkrili

Jutros oko 9 sati na službeni e-mail Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, kao i na e-mail adrese većeg broja škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije, zaprimljena je anonimna elektronička pošta u kojoj se navodi da su u školskim i predškolskim ustanovama postavljene eksplozivne naprave.

Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, poruke su bile istog sadržaja i poslane od istog pošiljatelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odmah po zaprimanju dojave na teren su upućeni policijski službenici, koji su u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavili preventivne preglede školskih i predškolskih objekata. Prema naknadnoj informaciji policije, elektroničku poštu o postavljenim eksplozivnim napravama zaprimilo je ukupno 36 školskih i 40 predškolskih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije. Policijskim pregledima u niti jednoj od tih ustanova eksplozivna sredstva nisu pronađena.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim policija nastoji utvrditi identitet osobe odgovorne za lažne dojave o bombama.