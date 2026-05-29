Airbnb kakav poznajemo odlazi u prošlost: Stižu drastične promjene za putnike

Vjerojatno nema osobe na svijetu koja nije barem čula za popularnu platformu Airbnb. Postoji od 2008. godine, a do danas su je koristili milijuni putnika i zaljubljenika u putovanja. Naziv “Airbnb” dolazi od izraza “Air Bed & Breakfast”, jer su osnivači u početku iznajmljivali zračne madrace u svom stanu kako bi zaradili dodatni novac.

Prošle godine Airbnb je proširio svoju ponudu izvan samog smještaja lansiranjem Airbnb Experiences i Airbnb Services. Po prvi put korisnici su na Airbnbu mogli rezervirati smještaj, istraživati grad uz lokalnog vodiča i angažirati privatnog chefa koji će im pripremiti večeru. Od tada su milijuni ljudi diljem svijeta upravo to i učinili.

Ovoga ljeta Airbnb uvodi još nekoliko novosti, uključujući ekskluzivan pristup Svjetskom prvenstvu FIFA 2026. godine. Osim toga, na platformu stižu boutique i nezavisni hoteli, a aplikacija dobiva AI alate koji će pomoći korisnicima pronaći idealan smještaj, organizirati putovanje i dobiti pomoć u trenutku kada im zatreba.

Još jednostavnije putovanje

„Putovanja ne bi trebala biti samo praktična, već i značajna. Najbolja putovanja pomažu vam istraživati, učiti i vratiti se kući drugačiji nego prije. Upravo to gradimo na Airbnbu. Ovog ljeta ljudima nudimo još više mogućnosti – od nevjerojatnih smještaja i boutique hotela koji imaju duh Airbnba, do nezaboravnih iskustava na Svjetskom prvenstvu i usluga koje olakšavaju putovanje“, izjavio je Brian Chesky, suosnivač i izvršni direktor Airbnba.

Nove Airbnb usluge čine putovanje još jednostavnijim, a riječ je o uslugama koje se koriste od trenutka dolaska gostiju do njihova odlaska.

Evo koje su to usluge:

Dostava namirnica – Korisnici mogu naručiti namirnice koje će ih čekati pri dolasku u Airbnb ili ih naručiti tijekom svog boravka. U pojedinim gradovima domaćini mogu unaprijed preuzeti narudžbu i opskrbiti smještaj prije dolaska gostiju. Airbnb gosti ostvaruju besplatnu dostavu i 10 dolara popusta na narudžbe iznad 50 dolara. Usluga je dostupna u više od 25 američkih gradova u suradnji s Instacartom.

Prijevoz do zračne luke – Korisnici mogu rezervirati privatni prijevoz do i od svog smještaja. Vozači prate letove i čekaju putnike po dolasku, a Airbnb korisnici ostvaruju 20 posto popusta na svaku vožnju, a usluga je dostupna u više od 160 gradova diljem svijeta.

Pohrana prtljage – Putnici mogu ostaviti prtljagu prije prijave ili nakon odjave zahvaljujući partnerstvu s platformom Bounce. U aplikaciji će biti prikazane najbliže lokacije za odlaganje prtljage, a korisnici ostvaruju 15 posto popusta. Ova usluga dostupna je na više od 15 tisuća lokacija u 175 gradova.

Najam automobila – Gotovo četvrtina Airbnb gostiju tijekom putovanja unajmljuje automobil, a od ovog ljeta korisnici će moći pronaći i rezervirati vozila izravno u aplikaciji. Airbnb će preporučivati automobile u blizini smještaja i predlagati modele prilagođene veličini grupe. Prvi najam automobila donosi i 20 posto kredita za budući smještaj, iskustvo ili određene usluge.

Šira ponuda iskustava

Airbnb ovog ljeta dodatno širi ponudu iskustava koja korisnicima omogućuju da destinacije upoznaju na drugačiji i autentičniji način. Airbnb Experiences među korisnicima već imaju vrlo visoke ocjene, a platforma sada uvodi tisuće novih aktivnosti koje vode lokalni stručnjaci i domaćini. Tako će putnici moći obilaziti svjetski poznate znamenitosti poput Tower of Londona, Tokyo Skytreea ili Taj Mahala uz vodiče koji dobro poznaju lokalnu povijest i kulturu, ali i otkriti skrivene detalje koje klasične turističke ture često ne nude.

Velik naglasak stavljen je i na gastronomiju pa Airbnb uvodi više od 2.500 kulinarskih iskustava kroz koja korisnici mogu upoznati lokalne chefove, tržnice i tradicionalnu kuhinju pojedinih gradova. U suradnji s poznatim partnerima organizirat će se ekskluzivne večere, degustacije vina i radionice pripreme koktela. Posebnu pažnju privlače i iskustva vezana uz FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine, tijekom kojeg će korisnici moći sudjelovati na posebnim događanjima i druženjima s nogometnim legendama.

Osim novih iskustava, Airbnb proširuje ponudu i na boutique te nezavisne hotele. Na platformu ovog ljeta stižu tisuće manjih hotela u popularnim svjetskim destinacijama poput New Yorka, Pariza, Londona, Madrida, Rima i Singapura. Riječ je o hotelima koji nisu dio velikih hotelskih lanaca, već su odabrani zbog posebnog dizajna, lokacije i autentične atmosfere. Airbnb uvodi i jamstvo najbolje cijene pa će korisnicima, pronađu li isti hotel jeftinije na drugoj platformi, razlika biti vraćena kroz kredit za buduća putovanja. Uz to, rezervacijom određenih hotela korisnici mogu ostvariti i dodatni kredit za sljedeći Airbnb smještaj.

Velike promjene stižu i unutar same aplikacije. Airbnb uvodi niz novih AI funkcija koje bi trebale olakšati planiranje putovanja i odabir smještaja. Umjetna inteligencija analizirat će recenzije korisnika i izdvajati najvažnije informacije o lokaciji, sadržajima i pogodnostima pojedinog smještaja, dok će nova opcija usporedbe pomoći korisnicima lakše odabrati najbolju opciju među više spremljenih objekata. Putovanja će biti jednostavnija i za grupe jer aplikacija uvodi zajedničko planiranje itinerara, pregled restorana i aktivnosti na karti te mogućnost dijeljenja preporuka s prijateljima i obitelji. Airbnb-ov AI asistent za korisničku podršku bit će dostupan na 11 jezika, a korisnicima će pomagati putem chata, dok će uskoro biti omogućena i glasovna podrška.