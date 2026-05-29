Emocije u Dalmaciji. Velika fešta na Jadranovu prvi put bez čovjeka koji je bio duša svakog slavlja

NK Jadran Luka Ploče u subotu će na svom Jadranovu obilježiti jedan od najvećih dana u povijesti kluba. Na Dan državnosti i u danima proslave Dana grada Ploča, Jadran će zajedno sa svojim navijačima proslaviti plasman u Prvu NL i zaključiti povijesnu sezonu.

Utakmica između NK Jadran Luka Ploče i Radnika iz Križevaca igra se u subotu, 30. svibnja, s početkom u 16 sati. Iz kluba poručuju kako je povijest već ispisana, ali žele da sezona završi onako kako zaslužuje – pred punim tribinama, uz pobjedu i veliko slavlje na Jadranovu.

"Dan državnosti. Dan grada Ploča. Dan za Jadran. Dan za feštu. Svi na Jadranovo!", poručili su iz NK Jadran Luka Ploče.

Nakon utakmice druženje uz hranu i piće

Nakon susreta najavljeno je veliko druženje u krugu kluba. Jadran će tom prilikom počastiti navijače, igrače i prijatelje kluba hranom i pićem, a slavlje će se nastaviti zajedno s igračima.

Na stadionu će se moći kupiti i prigodne majice i šalovi izrađeni povodom najvećeg uspjeha u povijesti kluba. Iz kluba pozivaju sve navijače da ispune tribine i zajedno proslave sezonu koja će ostati trajno upisana u povijest pločanskog sporta.

Prva fešta bez Tomosa

Ovo veliko slavlje imat će i snažnu emotivnu notu. Iz NK Jadran Luka Ploče posebno su se prisjetili Tomosa, čovjeka bez kojeg, kako navode, klupske fešte godinama nisu bile zamislive. "Sutra nije samo utakmica. Sutra nije samo slavlje plasmana, Dana državnosti i Dana Grada Ploča. Sutra će na našem Jadranovu prvi put nedostajati jedan čovjek bez kojeg su sve naše fešte godinama bile nezamislive", objavili su iz kluba.

Tomosa su opisali kao meštra od ceremonija, kralja gradela i čovjeka koji je svojim rukama nahranio tisuće ljudi uz Jadranovo. Istaknuli su kako nije bilo utakmice, proslave ni okupljanja na kojem uz dim, smijeh i pjesmu nije bio i on. "Nije bilo utakmice, proslave ni okupljanja, a da negdje uz dim, smijeh i pjesmu nije stajao on – sa svojim poznatim brkom, tihim osmijehom i srcem većim od svega", poručili su iz NK Jadran Luka Ploče.

U klubu ističu kako vjeruju da će Tomos ovaj veliki dan gledati odozgo i radovati se još jednom povijesnom trenutku Jadrana. Zato su još jednom pozvali sve navijače, prijatelje kluba i građane Ploča da u subotu dođu na Jadranovo, podrže momčad i budu dio zajedničkog slavlja.

"Dođite zbog Jadrana. I dođite zbog Tomosa. Jer ovakve fešte je najviše volio", zaključili su iz kluba.

Podsjetimo, Tomislav Dabić, poznatiji kao Tomo Dabić Tomos, bio je dugogodišnji simbol i jedno od najprepoznatljivijih lica NK Jadran Luka Ploče. Klub ga je opisao kao čovjeka koji je "živio Jadran svakim svojim danom", više od navijača i prijatelja kluba — kao osobu koju su mnogi poistovjećivali sa samim Jadranom.

Iznenada je preminuo 7. travnja 2026. godine.

Osim što je bio stalno prisutan na utakmicama, okupljanjima i klupskim feštama, Tomos je u Pločama bio poznat i kao čovjek koji je pomagao gdje god je trebalo — od podrške igračima do druženja uz gradele. Bio je i vrstan malonogometni golman, posebno u momčadi Luke Ploče, gdje je radio i dočekao mirovinu.

Bio je vezan uz pločanski sport puno šire od nogometa: igrao je rukomet za RK Radnički, pomagao košarkašima Ploča prodajom ulaznica, a nastupao je i za Boćarski klub Ploče. Posebno se pamti njegovo mjesto uz Jadranovo, kod izlaska igrača na teren, odakle je bodrio "Plave".