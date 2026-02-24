DALMATINSKO NEODRICANJE Ovi kolačići nemaju glukozu, gluten i laktozu, a tko god ih kuša - postaju mu omiljeni

Iako sam ove kolačiće nazvala po nepostojećoj gospođi Amelie, prava je istina da sam ih napravila za moju kolegicu iz Providence - Zoricu koja od nedavno ne smije jesti glukozu, gluten i laktozu. Dakle, ovo su slatkiši bez ijednog od tih sastojaka i vjerojatno su svima koji su ih probali, svrstani u najomiljenije uopće! Možda vam zvuči nevjerojatno, ali priprema je toliko jednostavna da ćete se za nepunih sat vremena uvjeriti u ono što vam pišem.

Prije recepta još da vam priznam da sam ih tako nazvala jer po Zori se zovu već i neke kreme, a meni se pored toga sviđalo da u svojoj bilježnici i ovim kolumnama imam i nešto što zvuči sasvim francuski. A sada, recept.

SASTOJCI:

300 g badema

100 g kokosovog šećera (sladila nektara cvijeta kokosove palme)

1 naranča (kora izrezana na trakice)

40 ml soka od naranče

Marmelada od naranče

Tamna čokolada komadići

PRIPREMA:

Izblendati badem i kokosov šećer, te odvojiti 2 žlice te smjese sa strane. U ostatak smjese dodati trakice kore od naranče i sok, te nastaviti blendati dok se ne dobije kompaktna smjesa. Napraviti kobasicu od tako dobijenog tijesta i izrezati male valjčiće.

Svakog uvaljati u smjesu badema i kokosovog šećera pa ih slagati na masni papir. Napraviti drškom od kuhače žlijeb i staviti u njega malo marmelade i komadiće od čokolade. Peći na 180 C dvadesetak minuta, gornji i donji grijači.