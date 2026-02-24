DALMATINSKO NEODRICANJE Ovi kolačići nemaju glukozu, gluten i laktozu, a tko god ih kuša - postaju mu omiljeni

Iako sam ove kolačiće nazvala po nepostojećoj gospođi Amelie, prava je istina da sam ih napravila za moju kolegicu iz Providence - Zoricu koja od nedavno ne smije jesti glukozu, gluten i laktozu. Dakle, ovo su slatkiši bez ijednog od tih sastojaka i vjerojatno su svima koji su ih probali, svrstani u najomiljenije uopće! Možda vam zvuči nevjerojatno, ali priprema je toliko jednostavna da ćete se za nepunih sat vremena uvjeriti u ono što vam pišem.
Prije recepta još da vam priznam da sam ih tako nazvala jer po Zori se zovu već i neke kreme, a meni se pored toga sviđalo da u svojoj bilježnici i ovim kolumnama imam i nešto što zvuči sasvim francuski. A sada, recept.
SASTOJCI:
- 300 g badema
- 100 g kokosovog šećera (sladila nektara cvijeta kokosove palme)
- 1 naranča (kora izrezana na trakice)
- 40 ml soka od naranče
- Marmelada od naranče
- Tamna čokolada komadići
PRIPREMA:
Izblendati badem i kokosov šećer, te odvojiti 2 žlice te smjese sa strane. U ostatak smjese dodati trakice kore od naranče i sok, te nastaviti blendati dok se ne dobije kompaktna smjesa. Napraviti kobasicu od tako dobijenog tijesta i izrezati male valjčiće.
Svakog uvaljati u smjesu badema i kokosovog šećera pa ih slagati na masni papir. Napraviti drškom od kuhače žlijeb i staviti u njega malo marmelade i komadiće od čokolade. Peći na 180 C dvadesetak minuta, gornji i donji grijači.
DALMATINSKO NEODRICANJE Malo pažnje, malo umijeća i dobit ćete ove kroštule koje će vaši obožavati
DALMATINSKO NEODRICANJE Keksi sv. Ante - neodiljivog okusa i jednostavni, masovno se prodaju kod bazilike ovog sveca
DALMATINSKO NEODRICANJE Mnogima je vrijeme za dijetu, a ova slastica je idealna za "varanje": Torta od griza, ricotte i agruma će vas oduševiti
DALMATINSKO NEODRICANJE Fritule na dva načina, ovako su se radile u Velom Varošu