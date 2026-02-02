DALMATINSKO NEODRICANJE Malo pažnje, malo umijeća i dobit ćete ove kroštule koje će vaši obožavati

Close Menu

U vrijeme poklada normalno je pripremati krafne, ali ja sam svoje posljednje ispekla tamo negdje u zimu 1992. godine. U to sam vrijeme naučila peći velike, mirisne krafne koje ne bi pokupile niti malo ulja, a imale su savršeni bijeli prsten. I obožavali su ih i moji prijatelji i obitelj. I moj rođak Goran koji je bio pripadnik slavne četvrte brigade.

Bili su na južnom bojištu i ja sam obećala da ću u petak donijeti krafne za cijelu ekipu. Sve sam sastojke kupila, još pamtim kako su bili posloženi u materinoj kerdenci, ali Gogo je poginuo u srijedu, a ja krafne više nikad u životu nisam napravila.

Rijetko kad ih i jedem. Osim kad me put nanese u Trojane, u Slovenij, ali o tome nekom drugom prigodom. Zato u vrijeme poklada, nudim recept za kroštule koje se također pripremaju ovih dana. I koje od malena obožavam. Za dobre kroštule nije potrebno neko veliko umijeće, samo malo pažnje. Evo recepta.

SASTOJCI:

  • 200 g glatkog brašna
  • 2 jaja
  • 30 g maslaca
  • 1 žlica ruma ili rakije
  • 5 žlica mlijeka
  • Prstohvat soli
  • Šećer u prahu

PRIPREMA:

U posudi za miješanje prosijte brašno, prstohvat soli i dodajte dva cijela jaja. Dodajte rum, omekšali maslac i mlijeko. Zamijesite glatko tijesto, zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku barem pola sata. Na podlogu na kojoj ćete lazanjurom (valjkom) razvući tijesto pospite malo brašna i razvucite tijesto na debljinu od otprilike 2 mm. Mora biti jako tanko. Režite pravokutnike, napravite rezačem u sredini otvor i provucite jednu strane kao kravatu. Ja ostavim pravokutnike bez tog provlačenja jer mi ljepše izgledaju, ali tako “u kravatu” se najčešće motaju u Dalmaciji.

Pecite u dubljoj posudi u kojoj ste zagrijali ulja koliko i za fritule, znači obilno i pazite da ne zagore. Vrlo kratko se peku dok ne dobiju žućkastu boju. Najbolje kad ulje zagrijete i ubacite prve, da malo smanjite. I nemojte pretrpati posudu u kojoj ih pržite. Ocijedite ih na kuhinjskom ubrusu i pospite šećerom u prahu. Ja u mom mlincu za kavu u kojem meljem šećer, sameljem vanilin šećer. Tako budu još mirisnije.

