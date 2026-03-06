DALMATINSKO NEODRICANJE Jeste li ikada pekli ribu u soli? Čak ni u krušnoj peći ne možete pogriješiti, a jedna stvar će vas oduševiti

Nakon puno slatkih recepata, danas s vama dijelim jedan slani. Točnije jedan izum koji je meni najbolji način pripreme ribe, ako ne računamo gradele. Doduše, ako nemate nekog iznimnog majstora s gradelama, riba neće biti ni blizu dobra. S druge strane, s pečenjem ribe u soli, u najobičnijoj kućnoj pećnici ne možete pogriješiti, a dobit ćete nevjerojatno sočnu ribu. I ono što nije nevažno. Barem, nije meni: kad pripremate ribu u stanu, bilo da je pržite ili spremate u pećnici, uvijek će vam se u kuhinji osjetiti miris ribe nakon pripreme. Ali, oko je spremate u soli, mirisa nema!

Za ovakvo dobro jelo najbolje vam je koristiti lubin ili komarču, ali moraju biti veći primjerci. Meni su najbolji oni od 800 grama i veći. U sol naravno idu i zubaci i druga kvalitetna bijela riba, ali za to morate potrošiti puno novca. Zato se držimo “običnije” ribe.

SASTOJCI:

Riba (800 grama ili veća)

1,5 kg krupne soli

2 bjelanjka

3-4 žlice vode

Ploške limuna, grančice petrusimula, ružmarin (po izboru)

PRIPREMA:

Ribu čistite tako da joj skinete škrge i dobro očistite utrobu. Ljuske (lustre) ne skidate! U većoj posudi izmiješajte otprilike 1,5 kg krupne soli, dodajte dva lagano istučena bjelanjca (ne mora biti čvrsti snijeg kao za kolače), i umiješajte 3-4 žlice vode. Izmiješajte tu smjesu. U škrovadu (posudu) u kojoj ćete ribu peći stavite dio smjese sa soli na dno, položite ribu u čiju utrobu možete staviti peršin, limun ili grančicu ružmarina. Ja uglavnom ne stavljam ništa od toga. Pokrijte ostatkom smjese od soli cijelu ribu. Dobro je obložite I utapkajte rukama kao da pravite neku kupolu. Pecite na 200 stupnjeva gornji i donji grijači otprilke 40 minuta.

Mora vam se po površini napraviti smećkasta kora. Izvadite I ostavite desetak minuta da stane, a onda taj okop od soli istucite, ja to radim batom za meso. Sva koža od ribe će se lijepo skinuti, a vi imate zadatak samo izvaditi najsočnije meso vaše ribe, staviti na tanjur i zaliti dobrim maslinovim uljem.