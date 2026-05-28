Dio Splita večeras ostaje bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži, dio potrošača na području Splita ostat će bez opskrbe vodom u četvrtak, 28. svibnja 2026. godine, u vremenu od 22 do 7 sati ujutro.

Kako obavještavaju iz Vodovoda i kanalizacije Split, prekid opskrbe odnosit će se na predio Split 3, i to na Ulicu Ruđera Boškovića od broja 3 do broja 17, odnosno zgrade Krstarica i Fregata, Šoltansku ulicu, Zajčevu ulicu, Ulicu Put iza nove bolnice, Ulicu Gospićnica, Peričićevu ulicu, Šimićevu ulicu broj 2, Poljičku ulicu od broja 23 do broja 29 te hotel Radisson.

Potrošače se moli da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za kućanstva i poslovne prostore.

Iz Vodovoda i kanalizacije također mole građane da za vrijeme prekida opskrbe ne koriste uređaje za čiji je rad potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže.

Nakon ponovnog puštanja vode moguće je privremeno zamućenje, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za dodatne informacije građani mogu kontaktirati pozivni centar Vodovoda i kanalizacije Split na broj 021 545 900.