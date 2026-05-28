Kilometarske kolone prema Solinu, Kaštelima i Dugopolju, vozači očajni: "Jedva se mičemo s mjesta"

Velike gužve stvaraju se danas na izlazima iz Splita, a kolone su se formirale u svim smjerovima – prema Solinu, Kaštelima i Dugopolju. Prema dojavama čitatelja, promet se odvija izrazito sporo, a na pojedinim dionicama vozila se gotovo ne miču.
Kako se može vidjeti i na fotografiji koju su nam poslali čitatelji, kolona vozila proteže se kilometrima, dok se promet prema izlazima iz grada odvija uz česta zaustavljanja.
"Stojimo već dugo, ovo se jedva miče"
Čitatelji nam javljaju da već dulje vrijeme stoje u koloni te da je promet gotovo potpuno usporen.
"Stojimo već dosta dugo, kolona je ogromna i jedva se mičemo s mjesta. Sve ide jako sporo, a čini se da je gužva u svim smjerovima iz Splita", kazao nam je jedan čitatelj koji se zatekao u koloni.
Kiša dodatno usporila promet
Situaciji je, prema svemu sudeći, dodatno kumovala i lagana kiša koja je usporila promet i natjerala vozače na oprezniju vožnju. Zbog mokrog kolnika i pojačanog opreza, promet se na već opterećenim izlazima iz grada dodatno usporio.
Vozačima se savjetuje strpljenje, oprez i, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca dok se promet ne normalizira.