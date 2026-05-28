Ovaj dječak je nestao! Jeste li ga vidjeli?

Policija traga za 12-godišnjim Petrom Strbadom koji je nestao na području Zagreba.

Prema podacima iz evidencije nestalih osoba, Petar se u utorak, 27. svibnja, udaljio s adrese u Aleji Blaža Jurišića u zagrebačkoj Dubravi. Od tada mu se gubi svaki trag.

Petar Strbada rođen je 2014. godine u Zagrebu. Visok je oko 145 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima plavu kosu i plave oči.

U trenutku nestanka bio je odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i sive tenisice, a sa sobom je nosio crni školski ruksak.

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom dječaku da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.