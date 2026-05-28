SPLIT Maneken 'Neprilagođeni' dobio 22 godine zatvora za pokušaj ubojstva policajca usred PU!

Marino Miličević (33) iz Mostara, nekadašnji maneken, wannabe influencer koji je imao Instagram profil na kojem se nazivao "Neprilagođeni", te glumac u spotovima Severine i Sandre Afrike, osuđen je zbog pokušaja ubojstva policajca! Za to teško kazneno djelo pred Županijskim sudom u Splitu dobio je 22 godine zatvora!

Izricanje kazne stoički je podnio, uglavnom je držao pognutu glavu bez vidljive ili čujne reakcije. Što je donekle i očekivano – nakon dva ročišta Miličević je sve priznao, a ispričao se i žrtvi. Bio je pod utjecajem raznih zabranjenih supstanci.

Osim dugogodišnje zatvorske kazne, izrečena mu je i mjera liječenja od ovisnosti o alkoholu i drogama.

U ovom slučaju najbitnije je bilo pitanje sankcije, i bez optuženikova priznanja sve je jasno, sve je snimljeno. Činjenica je da je policajac napadnut, više puta uboden, i to bez ikakva povoda! Policajac se prema vama ponašao korektno, vodio vas u WC, prije napada tražio cigaretu koju ste vi tražili. Dapače, ponašali ste se podmuklo, žalili se na bol, a onda iznenada napali - dio je kraćeg obrazloženja presude sutkinje Tee Budimlić.

Dodala je kako je napad na policajca napad na pravosudni poredak, napad na državu, te da je zbog svega sankcija od 22 godine zatvora jedina moguća.

Miličević nije osuđivan, izrazio je kajanje, bio je bitno smanjeno ubrojiv u trenutku zločina – sve su to olakotne okolnosti, kao donekle i činjenica da je policajac preživio napad. Otegotne okolnosti su upravo dugotrajnost napada (policajcu je zadao ukupno 13 ozljeda nožem po glavi i tijelu) i podmuklost.

Nota bene, suđenje su od početka pratili brojni studenti pa je bilo zanimljivo čuti kako su nakon završetka glavne rasprave formirali dvije grupe koje su, za akademske potrebe, evaluirale cijeli slučaj i donijele presudu. Jedna grupa osudila je Miličevića na 15 godina, druga na 17 godina iza rešetaka, kazala je njihova profesorica nakon što je sutkinja Budimlić objavila presudu, a optuženog odveli na Bilice u pritvor. No, očigledno nisu dovoljno uzeli u obzir aktualni trenutak u zemlji...

Cijeli postupak inače je dovršen munjevito, u manje od godinu dana.

Uhićen je 25. srpnja prošle godine zbog sumnje da je počinio kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode te iznude. Priveden je u prostorije za zadržavanje u zgradi Policijske uprave splitsko-dalmatinske, gdje je nakon nekoliko odlazaka do WC-a u jednom trenutku krenuo "žicati" cigaretu. Dok je 65-godišnji policajac Slavko Matas tražio cigarete u mladićevoj torbici, pohranjenoj u ormariću, Miličević ga je napao i krenuo bosti! Policajac je pao na tlo, ali napad nije prestao. Dapače, Miličević je izašao samo da bi se vrlo brzo vratio i još brutalnije nožem napao policajca, kojem je, pokušavajući pobjeći iz zgrade PU-a, uzeo odoru i značku kako bi se kamuflirao. Teško ranjeni policajac ipak je uspio nazvati dežurnog i obavijestiti ga o napadu, a prema prostorijama za zadržavanje već su krenuli interventni policajci koji su zaustavili mladića u bijegu!

U prosincu prošle godine dogodio se još jedan težak incident, nevezan uz ovaj slučaj, kada je nedaleko Bilica 18-godišnjak izbo Antu Križana, drugog splitskog policajca koji ga je pokušao smiriti na ulici. Policajcu je život danima visio o niti, a preživio je zahvaljujući naporima liječnika u KBC-u Split...