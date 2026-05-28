Gradonačelnik Šuta primio izaslanstvo američkog Kongresa i Senata

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz gradskog vijećnika Josipa Gojaka, primio je danas u Velikoj vijećnici Gradske uprave izaslanstvo rukovodećih službenika iz Zastupničkog doma i Senata Sjedinjenih Američkih Država, koje boravi u Hrvatskoj u okviru programa MECEA (Mutual Educational and Cultural Exchange Act).

Riječ je o programu usmjerenom na jačanje međusobnog razumijevanja i suradnje između zakonodavnih i izvršnih tijela partnerskih država kroz razmjenu iskustava, primjera dobre prakse i dijalog o javnim politikama, s ciljem produbljivanja institucionalnih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i partnerskih zemalja.

U sastavu američkog izaslanstva bili su Mitchell Rivard, šef administracije kongresmena Jasona Crowa, Kate Lindsey, savjetnica za poreznu politiku u Senatskom odboru za financije senatora Mikea Crapa, Ashley Roberts, zakonodavna direktorica kongresmena Davea Joycea, John Murray, viši pravni savjetnik Odbora za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma, Chi Chukwuka, zakonodavni direktor kongresmena Wesleyja Bella, Nathan Flagg, zamjenik predstojnika ureda senatora Johna Kennedyja, Amy Soenksen, predstojnica ureda kongresmena Morgana McGarveyja te Cesar Gonzalez, predstojnik ureda kongresmena Marija Diaza-Balarta.

Tijekom susreta razgovaralo se o funkcioniranju lokalne samouprave, razvojnim projektima Grada Splita te mogućnostima daljnjeg jačanja suradnje i razmjene iskustava između hrvatskih i američkih institucija. Poseban naglasak stavljen je na važnost međunarodne suradnje, razmjenu znanja i razvoj partnerskih odnosa na području javnih politika, obrazovanja i institucionalnog upravljanja.

Boravak američkog izaslanstva u Hrvatskoj uključuje niz sastanaka s predstavnicima državnih institucija te jedinica lokalne i regionalne samouprave radi razmjene iskustava i rasprave o temama od zajedničkog interesa.