UPOZORENJE GRAĐANIMA: Očekuje se grmljavinsko nevrijeme, HT izdao preporuke korisnicima

Zbog najavljenog grmljavinskog nevremena, Hrvatski Telekom izdao je upozorenje korisnicima fiksnih usluga te preporučio preventivne mjere kako bi se smanjila mogućnost oštećenja telekomunikacijske opreme.

Iz Hrvatskog Telekoma korisnicima savjetuju da prije dolaska nevremena iz utičnice isključe telefonski kabel, kao i strujni kabel iz HT uređaja.

Ova mjera preporučuje se kako bi se uređaji zaštitili od mogućih posljedica udara groma ili strujnih poremećaja koji se mogu pojaviti tijekom jačeg grmljavinskog nevremena.

U slučaju da korisnici nakon nevremena primijete poteškoće s fiksnim uslugama, smetnju mogu prijaviti putem aplikacije Moj Telekom.