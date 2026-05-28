Goran Ivanišević izgubio na sudu

Tri i pol godine otkako je na Općinski građanski sud u Zagrebu stigla privatna tužba umirovljenog tenisača svjetskog kalibra Goran Ivanišević protiv njegove bivše supruge Tatjana Dragović jer smatra da mu majka njihovo dvoje djece duguje više od 2,47 milijuna eura na ime navodne pozajmice, sud je nakon niza peripetija donio nepravomoćnu odluku, piše Jutarnji list.

Sud je zaključio da nekada prvi reket Hrvata nije uspio u sporu te mu bivša manekenka ne duguje ništa pa joj, nastavno na to, mora platiti 173.937 eura parničnog troška s kamatama.

Ta je odluka uslijedila nakon što vještak nije uspio provesti financijsko vještačenje kako bi se utvrdilo točno kolanje novca među bivšim supružnicima, poput onoga sa zajedničkog računa u Monaku, jer Ivanišević, za razliku od Dragović, nije dostavio kompletnu traženu dokumentaciju.

Dodajmo ovome, iako je Dragović dobila prvostupanjsku bitku, privremena mjera kojom su joj blokirani svi bankovni računi i čime joj je bila dovedena u pitanje i egzistencija, i dalje ostaje na snazi do pravomoćnosti presude.

Sud je na dispoziciji imao iskaze bivših supružnika, kao i materijalnu dokumentaciju, pa čak i međusobne poruke koje su izmjenjivali, te je zaključeno da između njih nije bio sklopljen ugovor o zajmu niti je bio ugovoren ikakav rok vraćanja novca, ali i da nije dovoljna sama predaja novca tuženici.

- Nesporna je činjenica da je tuženica podizala novac sa zajedničkog računa u monegaškoj banci i s tužiteljeva računa u Zabi. Čak i pod pretpostavkom da se radilo o novcu koji pripada isključivo tužitelju (kao što Ivanišević tvrdi, a Dragović osporava), nije dovoljan zaključak da je između stranaka zaključen ugovor o zajmu, već je odlučno je li tužitelj tuženici određeni iznos novca dao na raspolaganje uz ugovorenu obvezu vraćanja u dogovorenom roku. Prema ocjeni suda, navedeno ne proizlazi iz tužiteljeva iskaza. Tužitelj je kazao da je dogovorio s tuženicom da ona može podizati novac u banci za djecu koliko njima treba, ali da je ona s tog računa, protivno dogovoru, prebacivala za sve što njoj treba u životu i nakon prestanka braka. A to je tužitelj pasivno promatrao pet godina - navela je sutkinja u obrazloženju presude, podsjećajući da iznos zajma treba biti određen da bi se radilo o ugovoru o zajmu, jer prebacivanje unaprijed neodređenog iznosa ne može se okvalificirati kao pozajmljivanje, piše Jutarnji list.

Sutkinja se potom osvrnula na dio Ivaniševićeva iskaza u kojem je kazao da je "pet godina gledao kako Dragović prebacuje novac u iznosima koji premašuju potrebe njihove zajedničke djece jer su, kako je naveo, formalno bili u braku pa je to dopustio...".

- Iz toga proizlazi da je dopuštao da tuženica prebacuje novac za koji je znao da joj nije dužan platiti. Osim što je sud vezan činjeničnim tvrdnjama stranaka, tužitelj tvrdi da je novcem tuženici pomagao iako je bio svjestan da to nije dužan činiti. Tako tužitelj nema pravo na vraćanje bez osnove stečenih iznosa. Odredbom čl. 1112. st. 1. ZOO-a propisano je da tko izvrši uplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo zahtijevati vraćanje. A tužitelj je sam iskazao da je pasivno promatrao kako ona neovlašteno s njegova računa podiže novac - navodi još sutkinja, dodajući i da iz Ivaniševećeva "iskaza ne proizlazi da bi bio ugovoren rok vraćanja, a to je bitan sastojak ugovora o zajmu".

Sud se još osvrnuo i na suprotne navode sukobljenih strana, Ivaniševića i Dragović, o tome što točno potvrde o prometu po računima, odnosno bankovni izvadci, dokazuju, jer bivši tenisač tvrdi da se radilo o pozajmici, a bivša manekenka da se radilo o složenom međusobnom financijskom odnosu koji nema obilježja ugovora o zajmu.

- Činjenice u pogledu izloženih suprotnih navoda stranaka ovaj sud ne može sam utvrditi jer nema stručno znanje za ocjenjivanje financijskih isprava koje se nalaze u spisu. Stoga je određeno financijsko vještačenje, međutim vještak je zatražio od parničnih stranaka isprave potrebne za izradu nalaza i mišljenja, no tužitelj njegovu zahtjevu nije udovoljio, pa nalaz i mišljenje nisu izrađeni te je, nakon pokušaja zlouporabe procesnih ovlaštenja i tužiteljeva polemiziranja s financijskim vještakom u pogledu činjenica koje su isprave potrebne za vještačenje, sud odustao od izvođenja tog dokaza - objasnila je dalje sutkinja, ocijenivši da Ivanišević u konačnici, jer je na njemu teret dokazivanja, nije dokazao osnovu ni visinu postavljenog tužbenog zahtjeva.

Podsjetimo, pretposljednje sudsko ročište prošlog ljeta bilo je maratonsko. Trajalo je gotovo šest sati, u napetoj atmosferi i s nekoliko kraćih prekida. Ivanišević je u sudnici kazao da je parnicu pokrenuo jer mu je "Tatjana otuđila novac koji nije bračna stečevina i koji je zaradio on".

U sudnici je njegov branitelj predložio isključenje javnosti, međutim sud je taj prijedlog odbio.

- Imali smo dogovor da ona vrati taj novac, no to se nije dogodilo i zato smo tu. Da napomenem, sporazum je iz 2012. i zaključili smo ga na inicijativu odvjetnika Vukića u Rijeci. Tada smo bili u braku i ona je tražila da zaključimo sporazum prema kojem pola moje zarade pripada njoj dok smo u zakonitom braku. Sporazumjeli smo se da se proda zemlja koja je glasila na moju mamu i da Tatjani pripadne 40 posto, a meni 60, no nakon prodaje tog zemljišta ona je zadržala cijeli iznos. A 2014. je s novim partnerom dobila dijete, a ja sam potom nastavio financirati nju, njezina partnera i njihovu obitelj, kao i svoju vlastitu – ispričao je Ivanišević u sudnici. Na to je sutkinju zanimalo što je mislio u pogledu postojanja njegove obveze iz sporazuma iz 2012. s obzirom na to da je nastavio i dalje s financiranjem bivše supruge, Ivanišević je rekao: "Nisam mislio ništa. Nastavio sam ih financirati jer ni ona niti njezin novi partner nisu radili, pa eto. To financiranje bilo je sa zajedničkog računa u Monaku s kojeg je podigla novac i za koji tražim da mi se vrati. Ona ništa nije radila. To je novac od moje zarade. A s tog računa prebacivala je na svoj Zabin račun novac u Zagrebu. Kako sam imao punomoć na tom računu, mogao sam sve to i vidjeti. Prebacivala je puno previše."

Potom ga je sutkinja zatražila da pojasni tvrdnju o previše prebacivanja novca i koliko je dugo gledao da bivša supruga prebacuje tako njegov novac, na što joj je Ivanišević odgovorio da "nije mogla prebacivati koliko novca hoće i kad god joj se hoće, već da je dogovor bio da može uzimati za djecu koliko im treba".

- Ali ona je prebacivala za sve što joj treba u životu. I nakon prekida našeg braka od 2016. pa do 2021. Ja sam gledao kako ona prebacuje punih pet godina. Ona nije znala da imam punomoć i da vidim koliko novca podiže, ali ajde, bili smo formalno u braku pa sam joj to onda pustio. Što se tiče toga da smo se formalno razveli 2016., a ona je zasnovala novu obitelj 2014., mi smo, znate, imali vrlo specifičnu situaciju. Bili smo u dobrim odnosima. Ona me tražila da joj pomognem financijski. I jesam, računajući da će mi taj novac vratiti – objasnio je dalje Ivanišević, na što ga je sutkinja upitala je li tražio od nje povrat novca, pa joj je dao odgovor da jest. I to puno puta, kako je još rekao, ali da je ona uvijek nalazila razne izgovore, piše Jutarnji list.