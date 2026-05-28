Šire se fotografije incidenta u Đardinu. Ivošević: "Nisam sudjelovao, samo sam pozvao policiju"

Na adrese medija u Splitu jutros su došle fotografije iz Đardina na kojima se vidi konflikt nekoliko osoba, a na fotografijama je i bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Prema svjedočenju građana, u Đardinu u Splitu došlo je do sukoba u kojem je, kako tvrde, sudjelovao vidno drogirani muškarac. Na mjesto događaja stigla su četiri policajca, a svjedoci navode kako se čula velika vika i galama te da je muškarac urlao na prolaznike dok ga je policija pokušavala smiriti. Svjedoci navode da je Ivošević smirivao situaciju.

Ivošević se o incidentu oglasio na Facebooku

."Danas je u centru Splita došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane jedne mlađe rastrojene osobe koji je na izrazito neugodan način urlajući vrijeđala jednu stariju gospođu koja je samo šetala ulicom svog grada.Zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika PU SD navedena osoba je privedena i sprovedena na daljnje postupanje. Zbog interesa medija o mojoj "ulozi" u incidentu ja sam samo bio prolaznik - svjedok koji je stao u zaštitu gospođe koju nepoznajem i pozvao policiju. Nit sam okrivljenik nit sam oštećenik. To moram napomenuti", napisao je.

O incidentu smo poslali upit i splitskoj policiji. Čim dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.