Policija se oglasila o događaju u Đardinu: Privedena osoba koja je vrijeđala prolaznike, Ivošević bio svjedok

Policija se oglasila o incidentu koji se danas dogodio u splitskom Đardinu, gdje je jedna osoba narušavala javni red i mir te verbalno napadala prolaznike. Na mjestu događaja zatekao se i bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji se nakon intervencije policije oglasio na društvenim mrežama.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, zaprimljena je dojava o osobi koja je vikala i galamila na području Đardina te verbalno napadala prolaznike. Policija navodi i kako je jedna osoba fizički udarena u predjelu ruke prije nego što se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja.

Najbliža policijska patrola odmah je upućena na teren, a osoba je ubrzo pronađena nedaleko mjesta događaja i privedena uporabom sredstava prisile.

“Tijekom postupanja osoba je vrijeđala i omalovažavala policijske službenike”, naveli su iz policije, dodajući kako slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.

O događaju se oglasio i Ivošević koji kaže da je bio slučajni prolaznik i svjedok incidenta.

“Danas je u centru Splita došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane jedne mlađe rastrojene osobe koja je na izrazito neugodan način urlajući vrijeđala jednu stariju gospođu koja je samo šetala ulicom svog grada”, napisao je.

Dodao je kako je stao u zaštitu gospođe i pozvao policiju.

“Zbog interesa medija o mojoj ‘ulozi’ u incidentu, ja sam samo bio prolaznik – svjedok koji je stao u zaštitu gospođe koju ne poznajem i pozvao policiju. Nit sam okrivljenik nit sam oštećenik”, poručio je Ivošević.