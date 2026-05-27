Velike promjene kod obiteljskih liječnika i zubara: HZZO uvodi novosti

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) donio je nove mjere kojima će se povećati primanja i poboljšati uvjeti rada liječnika u primarnoj i dentalnoj zdravstvenoj zaštiti. Odluke su usvojene na 46. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja.

Iz HZZO-a ističu kako je cilj izmjena stabilizirati sustav primarne zdravstvene zaštite, zadržati postojeće liječnike i medicinsko osoblje te potaknuti dolazak novih kadrova.

Najveće promjene odnose se na djelatnosti opće i obiteljske medicine, zdravstvene zaštite djece predškolske dobi te zdravstvene zaštite žena. U tim je područjima osnovna vrijednost koeficijenta povećana s osam na 12 eura. Uz to, izmijenjeni su i modeli obračuna prihoda, uključujući hladni pogon, glavarine i dijagnostičko-terapijske postupke (DTP). U obiteljskoj medicini uvedeni su i novi DTP-ovi, dok su postojeći dodatno prilagođeni.

Promjene stižu i u dentalnu zdravstvenu zaštitu, gdje je osnovni koeficijent povećan s osam na deset eura. Istodobno su usklađeni elementi prihodovanja te uvedeni novi dijagnostičko-terapijski postupci.

Upravno vijeće HZZO-a odlučilo je i proširiti liste lijekova pa su na njih dodani novi preparati, kao i generičke verzije već postojećih lijekova.

Donesena je i odluka o financiranju dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone. Za tu svrhu osigurano je gotovo 1,85 milijuna eura, a od 12. lipnja do 20. rujna dežurstva će biti organizirana 24 sata dnevno na ukupno 23 punkta uz autoceste i državne ceste.