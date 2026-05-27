Splitski zatvor traži radnike: Otvoreno čak šest pozicija, evo tko se može prijaviti

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije raspisalo je javne natječaje za zapošljavanje ukupno 70 pravosudnih policajaca III. vrste na radnim mjestima vježbenika. Novi djelatnici bit će raspoređeni u 15 zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda diljem Hrvatske.

Među ustanovama koje traže najveći broj novih zaposlenika nalazi se i Zatvor u Splitu, za koji je otvoreno šest mjesta za vježbenike. Time se Split svrstao među gradove s najvećom potrebom za novim kadrom u sustavu pravosudne policije. U Dalmaciji su otvorena i dva radna mjesta u Zatvoru u Šibeniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najviše novih djelatnika traži Kaznionica u Lepoglavi, gdje će biti zaposleno 12 vježbenika. Slijede Zatvor u Zagrebu s deset novih mjesta, Kaznionica u Rijeci sa sedam te Kaznionica u Lipovici-Popovači, koja također zapošljava sedam pravosudnih policajaca.

Kaznionica u Glini traži četiri nova djelatnika, dok će po pet vježbenika biti zaposleno u zatvorima u Gospiću i Varaždinu. Zatvor u Puli zapošljava tri osobe.

Po dva nova pravosudna policajca predviđena su za Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, Odgojni zavod u Turopolju te zatvore u Osijeku i Požegi, dok je u Zatvoru u Bjelovaru otvoreno jedno mjesto za vježbenika.

Zainteresirani kandidati prijave moraju podnijeti isključivo elektroničkim putem, a rok za prijavu traje 15 dana od objave natječaja. Posljednji dan za slanje dokumentacije putem službene aplikacije je 6. lipnja 2026. godine.