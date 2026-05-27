Velika novost za učenike i roditelje. Sad je napokon i službeno, evo što nas očekuje od kraja ove školske godine

Velika novost stiže za naše školarce, ali i za prosvjetne djelatnike. Ima neko vrijeme da se ovu novost najavilo, a od sada je i službeno. Svjedodžbe će od kraja ove školske godine (dakle od 12. lipnja) biti i u digitalnom obliku.

Velike su prednosti pohranjivanja svjedodžbi na ovaj način, o čemu je ministar Radovan Fuchs već govorio. Jedna od njih je da se – neće moći krivotvoriti.

Svjedodžbe će se trajno pohranjivati u Registru izdanih isprava u obrazovanju (RIIO), središnjem sustavu koji je uspostavila Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.

Digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom, sukladno eIDAS uredbi Europske unije. Ovom Uredbom uspostavlja se pravni okvir za sigurnu elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja, omogućujući građanima i tvrtkama prekogranično korištenje digitalnog identiteta s istom pravnom snagom kao fizički dokumenti i vlastoručni potpisi. Time se osigurava njihova vjerodostojnost i zaštita od neovlaštenih izmjena.

„Uspostavom Registra izdanih isprava u obrazovanju, Hrvatska je dobila jedan od najsuvremenijih obrazovnih registara u Europi, čime dodatno modernizira obrazovni sustav i pojednostavljuje pristup važnim dokumentima. Građanima omogućujemo sigurnije, brže i transparentnije korištenje obrazovnih isprava, dok obrazovnim ustanovama smanjujemo administrativno opterećenje i otvaramo prostor za učinkovitiji rad“, istaknuo je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Pristup putem sustava e-Građani

Građani će digitalnim svjedodžbama i diplomama moći pristupiti putem sustava e-Građani u svakom trenutku, bilo da ih trebaju za zapošljavanje, nastavak školovanja ili različite administrativne postupke. Dokumenti će biti dostupni u PDF formatu te će sadržavati jedinstveni QR kod za jednostavnu i sigurnu provjeru njihove vjerodostojnosti.

U Registru će se nalaziti svjedodžbe izdane od školske godine 2024./2025. nadalje, dok će dokumenti izdani prije tog razdoblja i dalje biti dostupni isključivo u papirnatom obliku.

„Papirnate svjedodžbe zasad ostaju u uporabi, no uz njih učenici dobivaju i digitalnu verziju koja postupno postaje primarni oblik dokumenta. Time se rješava i problem nepreuzetih svjedodžbi u školama, a dugoročno se stvara temelj za potpuno digitalno izdavanje isprava”, istaknuo je Antun Matija Filipović, voditelj Službe za operativnu sigurnost u CARNET-u.

Roditelji će kroz sustav e-Građani moći pregledavati dokumente svoje maloljetne djece, dok će punoljetni građani samostalno imati pristup i upravljati vlastitim podacima. Ako se u dokumentima pojave netočnosti ili pogreške, korisnici će se za ispravak i dalje morati obratiti školi ili visokoškolskoj ustanovi koja je dokument izdala.

Uspostava Registra izdanih obrazovnih isprava dio je šire digitalne transformacije javne uprave i obrazovnog sustava, čiji je cilj unaprijediti učinkovitost, sigurnost i dostupnost javnih usluga građanima.

Ova odluka donesena je nakon provedenog javnog savjetovanja, a nakon što je ono zaključeno, u izvješću o javnoj raspravi pojašnjeno je da će se detaljne smjernice nalaziti u e-Matici.