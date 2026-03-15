Sve je više svjedodžbi koje cijelo ljeto ostanu u školi. Od ove godine papirnate svjedodžbe odlaze u povijest. Umjesto papira učenici će dobiti digitalni dokument i QR kod jer se uvode e-svjedodžbe.

"Svaki digitalni dokument na sebi ima jedinstveni kod koji predstavlja način na koji ga netko drugi, treća strana poput poslodavca ili neke druge službe, može verificirati. I roditelj će, naravno, moći predstavljati svoje maloljetno dijete u sustavu, kao što je mogao i do sada, i vidjeti sve dokumente koji će nastati za vrijeme njegova obrazovanja", poručio je Antun Matija Filipović, voditelj službe za operativnu sigurnost CARNET-a.

Sve svjedodžbe nalazit će se u središnjem digitalnom registru. Kada vam zatreba dokument, primjerice za poslodavca ili upis u srednju školu, preko sustava e-građani moći ćete preuzeti dokument. Njegova ispravnost provjeravat će se putem QR koda, piše Dnevnik.hr.

"Ovakav način validacije dokumenata u kontekstu sigurnosti zapravo omogućava da ne dijelimo podatke koji nisu potrebni. Ako nam je postavljeno pitanje imamo li određenu razinu stručne spreme, nema nikakvog razloga da netko vidi naše druge osobne podatke. Naravno, svatko može isprintati svoj digitalni dokument, on će biti u obliku PDF datoteke, i podijeliti ga s kim god želi, ali ne mora", objasnio je Filipović.

Takve će uspomene - otići u povijest. "Nedavno sam ih našla, inače ih držim neuredno", nasmijano je ispričala Tina iz Zagreba.

"Mislim da je to u redu. Digitalizacija je uznapredovala i te će svjedodžbe vjerojatno biti na nekom elektroničkom mjestu pa ih ne treba tražiti po kući, gdje su se zagubile", rekao je Dubravko iz Zagreba.

"Papir je prije značio strašno puno, pogotovo ako su ocjene bile dobre", rekla je Katica iz Zagreba.

"Prvo je značilo doma donijeti dobru svjedodžbu i dobiti od mame i tate nekakav poklon. Ja imam i svjedodžbu majstorskih ispita koja stoji u studiju, uokvirena na zidu. I ponosno je pokazujem", ispričao je Siniša iz Zagreba.

E-svjedodžbe pozdravljaju i ravnatelji. Za njih znače manje administracije.

"Ja imam 600 učenika i bilo je to zanimljivo, ali bio je to i sladak posao, potpisivanje svjedodžbi i provjera pedagoške dokumentacije i tako dalje. Sada će se to odvijati na drugi način, dakle putem digitalnih potpisa. Uglavnom, izazov je, vidjet ćemo kako će biti", rekao je Josip Petrović, ravnatelj Osnovne škole Trnsko.

"U svakom slučaju, e-svjedodžbe će potpuno onemogućiti bilo kakvo krivotvorenje svjedodžbi", poručio je Petrović.

A što je sa svečanim podjelama i hoće li ih uopće biti?

"Iznimno nam je bitno učenike osmih razreda, kao generaciju koju ispraćamo, ispratiti i s nagradama i s pohvalama i svim onim drugim popratnim sadržajima koji idu uz to. Kada se oni zahvaljuju školi, zahvaljuju se svima, od spremačica do ravnatelja. Uglavnom, to je jedan lijep program za koji se nadam da ga ovim načinom nećemo ni na koji način umanjiti", dodao je Petrović.

Na istom mjestu na kojem će se nalaziti svjedodžbe bit će pohranjene i sve druge obrazovne isprave, primjerice diplome. Pa tako, unatoč nostalgiji, digitalizacija u obrazovanju stavlja Hrvatsku u europski vrh, kako bi sve bilo dostupno jednim klikom.