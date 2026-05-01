Naša misica otkrila kad će pred oltar s košarkašem

Naša poznata misica, Laura Gnjatović, već je neko vrijeme zaručena za košarkaša Filipa Vujičića, a sada je otkrila i da će sudbonosno "da" izreći u lipnju 2027. godine. U intervjuu za IN magazin otkrila je kakvo vjenčanje priželjkuje.

"Ne bih voljela puno otkrivati, neka ostane malo pod upitnicima, ali ja se nadam jednom raskošnom vjenčanju, što i priliči jednoj misici", rekla je Laura.

Ipak, još nije odlučila tko će dizajnirati najvažniju haljinu u njenom životu, vjenčanicu.

"Nisam sigurna još. Moram se odlučiti i moram dobro potražiti. Ne znam tko je spreman krojiti vjenčanicu za dva metra čovjeka", našalila se.

Uskoro se Laura vraća svojoj struci, točnije medicini, čime se i bavila prije osvajanja titule najljepše Hrvatice. Laura je medicinska sestra na hitnoj u Dubrovniku.

"Bila sam u početku možda malo skeptična – je li to za mene, je li to možda malo preteško, naporno. Žensko sam i visoka sam, gdje god sam došla u bolnicu, na koji god odjel, sestre su mi rekle da će mi stradati leđa. Ali nastavila sam i stvarno volim tu struku, volim taj posao i jedva čekam vratiti se sad u Dubrovnik, malo na ispomoć svojim kolegama, da im pružim koliko god mogu podrške, da se i oni možda malo odmore, da uspiju vratiti možda malo godišnjeg'', iskreno je rekla Laura.

Podsjetimo, Laura je nedavno na Instagramu objavila fotku sa zaručnikom, a s obzirom na to da privatni život ne izlaže često javnosti, pratitelji su bili oduševljeni.

Inače, Laurin je zaručnik Filip Vujičić profesionalni košarkaš koji od srpnja prošle godine igra za riječki klub Kvarner. Radi njegovih sportskih obaveza par je ponekad razdvojen, no kada joj obaveze dopuste, svog dragog vjerno prati s tribina.

"Vjenčanje smo počeli planirati odmah nakon što smo se zaručili, ali onda smo shvatili da trenutačno nemamo vremena za to pa smo te planove stavili na pauzu. Ali najveći mi je problem što jedno vrijeme želim imati minimalističko vjenčanje, a onda me okrene i želim imati veliki pir, da dignem cijelo selo na noge. Nasreću, Filip je potpuno prilagodljiv pa vjerujem da nećemo imati problema", ispričala je Laura prije nekoliko mjeseci za 24sata.