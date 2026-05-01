Skupa pogreška pri rezervaciji leta: Ovaj propust može vas koštati i do 160 eura

Jedna naizgled bezazlena greška prilikom rezervacije leta može putnike skupo stajati – i to čak do 160 eura. Upravo na to upozoravaju iz Ryanaira, gdje pogrešno upisano ime na karti spada među najčešće, ali i najskuplje propuste, piše Večernji list.

Do greške najčešće dolazi u žurbi, pri rezervaciji putem mobitela ili zbog nepažnje, no posljedice mogu biti ozbiljne. Ime na avionskoj karti mora se u potpunosti podudarati s onim u putovnici ili osobnoj iskaznici, a svako odstupanje može rezultirati dodatnim troškovima ili čak odbijanjem ukrcaja.

Ryanair dopušta određene ispravke bez naknade, ali samo u vrlo ograničenom roku. Manje pogreške, poput zamjene imena i prezimena ili korekcije do tri slova, moguće je ispraviti besplatno unutar 48 sati od rezervacije, i to samo ako je karta kupljena izravno putem njihove službene stranice.

Nakon isteka tog roka, svaka izmjena se naplaćuje. Promjena imena online košta oko 115 eura, dok se na aerodromu ili preko agenta taj iznos penje i do 160 eura. Upravo zato ova naknada spada među najviše koje putnici mogu platiti, uz onu za propušten let. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se svi uneseni podaci provjere barem dvaput prije potvrde rezervacije. U nekim slučajevima, osobito kada su karte kupljene po akcijskim cijenama, isplativije je čak kupiti novu kartu nego plaćati izmjenu postojeće.

Postoje i iznimke. Primjerice, promjena prezimena zbog udaje moguća je bez dodatnih troškova, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije poput vjenčanog lista. Iako niskotarifni letovi nude privlačne cijene, pravila koja ih prate mogu biti stroga. Upravo zato nekoliko dodatnih sekundi provjere prije kupnje može spriječiti neugodne i skupe situacije kasnije.