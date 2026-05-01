Mate je cijelu noć vozio krugove oko Makarske za malog Marka

Unatoč buri i hladnom vremenu, Mate Vodanović cijelu je noć proveo na biciklu vozeći krugove oko Makarske u sklopu humanitarne akcije za malog Marka, javlja portal podbiokovom.hr.

Mate nije stajao i nastavio je voziti bez prekida s ciljem da odvozi 24 sata i prikupi sredstva za liječenje sedmogodišnjeg dječaka iz Imotskog. Akcija je već privukla veliku pozornost javnosti, a na samom startu pridružili su mu se i slovenski biciklisti koji su za događaj saznali putem medija te odmah donirali sredstva preko QR koda.

Došli smo mu dati podršku, nećemo voziti s njim cijelu noć, ali barem sada na početku, rekli su slovenski biciklisti. Dok je Mate neumorno vozio, volonteri su tijekom noći pripremali potrebne namirnice za današnji fažol, koji se od 11 sati dijeli kod Pivnice Pivac.

Dok on vozi, mi režemo. Ekipa je puna volje, vrijeme nas nije baš poslužilo, ali bit će dobro. Sve smo pripremili kako smo planirali, rekao je Dušan Divić, jedan od organizatora. Akcija traje tijekom cijelog dana, a u 17 sati Mate završava svoju 24-satnu vožnju. Građani su pozvani da ga dođu podržati na rivi i zajedno obilježe završetak ovog humanitarnog pothvata.