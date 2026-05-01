Ivošević: "Uhljebljavanja se više ne prate dnevno, nego iz minute u minutu"

Bivši splitski dogradonačelnikoglasio se na društvenim mrežama, kritizirajući, kako navodi, način zapošljavanja kadrova povezanih s političkim strankama. U objavi tvrdi da je “trgovina utjecajem HDZ-a putem uhljebljavanja koalicijskih partnera došla na novu razinu”.

Navodi kako se takva zapošljavanja, prema njegovim riječima, više ne prate “na tjednoj ili dnevnoj razini, već u formi uživo izvještavanja iz minute u minutu”, te potom kronološki nabraja primjere iz istog dana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“U 08:06 sati brat županijskog pročelnika iz redova Domovinskog pokreta Mate Primorac zaposlen je na radno mjesto referent – matičar. Bio je ‘najbolji’ na natječaju između 46 kandidata”, navodi Ivošević.

Dodaje i da je “u 10:13 sati Kerumov vijećnik u Gradu Splitu Jure Bučević zaposlen na radno mjesto viši savjetnik u Upravnom odjelu za kulturu, tehničku kulturu i vjerske zajednice”, ističući da je, kako piše, bio najbolji među 24 kandidata.

Kao treći primjer navodi da je “u 15:21 sat povjerenik Domovinskog pokreta za Vrgorac Ante Jelavić zaposlen na radno mjesto referent u istom upravnom odjelu”, uz napomenu da je, prema njegovim riječima, bio najbolji od 33 kandidata.

Objavu zaključuje pitanjem: “Svi su oni isti, je li tako?”