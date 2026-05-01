Otkriveni detalji odlaska Kalinića iz reprezentacije: "Ne bi se ispričao ni da stoji na litici"

Hrvatska reprezentacija pod vodstvom Zlatka Dalića stigla je do velikog finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, gdje je poražena od Francuske 2:4. Ipak, jedan od najvećih događaja s početka turnira bio je odlazak Nikole Kalinića iz kampa Vatrenih.

Kako prenose Sportske novosti, u knjizi Dražena Antolića Vatreno prijestolje otkriveni su detalji koji su prethodili toj odluci. Kalinić se, navodno, i ranije premišljao o napuštanju reprezentacije.

Prema tim navodima, danas najviše žali što se od nacionalne vrste nije oprostio sam, i to znatno prije Svjetskog prvenstva u Rusiji i dolaska Zlatka Dalića. Smatrao je da je bio podcijenjen, najprije kod Nike Kovača, koji ga nije poveo na Svjetsko prvenstvo u Brazilu, a potom još izraženije kod Ante Čačića. Uvjeren je da je već tada trebao povući crtu i oprostiti se od reprezentacije.

Na Europskom prvenstvu 2016. bio je jedan od ključnih igrača u pobjedi protiv Španjolske (2:1). Uz Ivana Perišića i Danijela Subašića, imao je važnu ulogu u tom susretu, postigao je pogodak i upisao asistenciju. Unatoč tome, u osmini finala protiv Portugala ostao je na klupi, dok je prednost dobio Mario Mandžukić, iako je bio načet ozljedom. Kalinić je tada ušao tek u 88. minuti.

Uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji Dalić je prihvatio Mandžukićevu želju da igra isključivo na poziciji centarfora, a ne više na krilu. Takav rasplet najviše je pogodio upravo Kalinića, koji je ostao bez značajnije uloge u momčadi.

Dalić ga je bio spreman vratiti, ali pod jednim uvjetom

Kako prenose Sportske novosti, izbornik je nakon Svjetskog prvenstva bio spreman vratiti Kalinića u reprezentaciju, ali uz jedan uvjet – ispriku.

U kolovozu 2018. Kalinić je potpisao za Atletico Madrid, dok se Mandžukić oprostio od reprezentacije. Tada ga je u Madridu posjetio njegov menadžer Tomislav Erceg i ponudio se kao posrednik.

“Ako se ispričaš, vraćaš se u reprezentaciju”, prenio mu je poruku.

Kalinićev odgovor, prema riječima upućenih, bio je jasan.

“Ne bi se ispričao ni da stoji na litici”, prepričao je izvor blizak situaciji.

Bivši reprezentativac Ivica Olić prisjetio se trenutka koji je, kako kaže, presudio Kalinićevoj sudbini u reprezentaciji.

“Dalić me poslao da ga uvedem u igru. Gledam gdje je, tražim ga na zagrijavanju, a on sjedi na klupi. Prvo sam pomislio: Dobro, već je tu. Onda mi je rekao da ne može ući jer ima problema s leđima. Izbornik je čekao da se ispriča, cijela ekipa radila je na tome da se nikoga ne izbaci. Da se ispričao, to se ne bi dogodilo, ali ostao je pri svome i tvrdio da ništa nije napravio. Dalić preko toga nije mogao prijeći”, rekao je Olić.