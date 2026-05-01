Nogometaš BiH najtraženija zvijezda pred SP, klub za njega traži 30 milijuna. Gdje će otići?

Iako se činilo da će bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović (18) karijeru nastaviti u Romi, došlo je do preokreta. U utrci za njegov potpis sada je u vodstvu drugi talijanski velikan – Napoli.

Mladi nogometaš RB Salzburga jedan je od najtraženijih igrača uoči ljetnog prijelaznog roka, a interes za njega dodatno je porastao nakon nastupa u reprezentativnom dresu.

Alajbegović je imao važnu ulogu u plasmanu Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Posebno su zapažene njegove igre u doigravanju protiv Walesa i Italije, gdje je BiH do pobjede stigla nakon jedanaesteraca.

Nakon završetka reprezentativnih obveza na Mundijalu, očekuje se njegov povratak u Bayer Leverkusen, koji ga može vratiti za osam milijuna eura. Ipak, prema dosadašnjim informacijama, ondje se ne bi trebao dugo zadržati.

Već se ranije pisalo kako je mladi veznjak odlučio karijeru nastaviti u Italiji, a najveći interes pokazali su Roma, Napoli i Inter.

Napoli povukao najkonkretnije poteze

Kako tvrdi poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano, došlo je do značajnog preokreta. Napoli je u ovom trenutku najbliži dovođenju Alajbegovića.

“Postoji realna mogućnost da ga vidimo u Italiji. Posebno bih pratio Napoli. Roma i Inter su zainteresirani, tako da je utrka još otvorena, no Napoli je dosad povukao najkonkretnije poteze”, izjavio je Romano na svom YouTube kanalu.

Dodao je i kako je talijanski klub već konkretno krenuo u realizaciju transfera.

“Već su predstavili projekt igraču i uspostavili kontakt s njegovim agentom. Alajbegović je trenutno prvo ime na njihovoj ljetnoj listi pojačanja, ali utrka je otvorena. U njemu vide transfer sličan onome kada su doveli Khvichu”, rekao je Romano.

Bayer očekuje oko 30 milijuna eura

Odlazak u Napoli bio bi velik iskorak u karijeri 18-godišnjeg veznjaka, s obzirom na to da je riječ o klubu koji se redovito bori za vrh Serie A.

Ranije se špekuliralo kako Bayer Leverkusen planira njegovu prodaju za iznos od oko 30 milijuna eura.