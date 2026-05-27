Ako vidite ovaj auto na cesti - nasmiješite mu se. Možda ćete se uskoro pronaći na internetu

Automobili s prepoznatljivim Googleovim kamerama za snimanje u 360 stupnjeva ponovno su na hrvatskim cestama. Od 24. ožujka Googleova vozila obilaze različite dijelove zemlje kako bi prikupila nove panoramske snimke i osvježila podatke na platformi Google Maps.

Iz tvrtke navode kako će ovogodišnje snimanje obuhvatiti oko 30 gradova i naselja te više od 10 tisuća kilometara prometnica diljem Hrvatske.

Riječ je o redovitom ažuriranju usluge Google Street View, dostupne u Hrvatskoj još od 2012. godine. Snimke se periodično obnavljaju kako bi digitalne karte pratile promjene u prometnoj infrastrukturi, poslovnim objektima i javnim površinama, a posljednje osvježavanje provedeno je 2025. godine.

Ako na cesti primijetite jedno od ovih vozila, nasmiješite mu se jer nikad ne znate hoće li vas uhvatiti kamera.