Kreće velika obnova jednog od najvećih bisera Dalmacije

U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas je potpisan ugovor o početku građevinskih radova na obnovi dijela muzejskog kompleksa Pustinje Blaca, jednog od najvrjednijih lokaliteta hrvatske kulturne baštine. Projektom će se nekadašnja gospodarska zgrada – limunjera – prenamijeniti u suvremeni Posjetiteljski centar Eko muzeja Pustinja Blaca.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 1.250.000 eura, od čega je 85 posto osigurano iz bespovratnih sredstava Integriranog teritorijalnog programa za otoke 2021. – 2027. iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ostatak financira Splitsko-dalmatinska županija kroz djelatnost ustanove Centar za kulturu Brač.

Ugovor o izvođenju građevinskih radova, vrijedan gotov milijun eura, potpisali su ravnateljica Centra za kulturu Brač Jasna Damjanović i direktor tvrtke Hapilan d.o.o. Toni Bošnjak, u nazočnosti župana Blaženka Bobana, dožupana Stipe Čogelje i pročelnika UO za kulturu, sport i tehničku kulturu Željka Primorca.

Projekt „Eko muzej Pustinja Blaca“ obuhvaća revitalizaciju i cjelovitu obnovu ne samo muzejskog kompleksa nego i šireg područja zaštićenog krajolika Doline Blaca. Partneri na projektu su Općina Nerežišća, Muzej Hvarske baštine, Turistička zajednica Grada Supetra te Javna ustanova More i krš.

Budući posjetiteljski centar nalazit će se u podnožju muzeja i služit će kao prva točka upoznavanja Pustinje Blaca. Posjetiteljima će omogućiti odmor i pripremu za obilazak lokaliteta do kojeg vodi oko dva i pol kilometra duga pješačka staza.

Projekt uključuje i niz održivih rješenja – postavljanje krovne konstrukcije s fotonaponskim panelima, sustav prikupljanja kišnice za navodnjavanje i sanitarne potrebe te implementaciju novih digitalnih sadržaja unutar interijera i muzejskog postava. Obnovit će se i struktura za sušenje voća te poljska kućica, dok će okoliš biti dodatno uređen obnovom zelenih površina i nasada.

Župan Blaženko Boban istaknuo je važnost projekta za Brač i cijelu županiju.

„Riječ je o jednom od važnijih projekata, ne samo u turističkom nego i u povijesnom i kulturnom smislu za naš otok Brač i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Posebno želim zahvaliti našoj Razvojnoj agenciji RERA-i i europskim fondovima jer će čak 85 posto sredstava za realizaciju ovog projekta biti financirano iz fondova Europske unije“, rekao je Boban.

Dodao je kako je rok izvođenja radova 17 mjeseci te da se paralelno planira raspisivanje dodatne javne nabave za opremanje prostora.

„Naš cilj je da ovaj prostor u punom sjaju predstavimo građanima, turistima i svima koji vole i cijene jedinstvenu baštinu Pustinje Blaca“, poručio je župan.

Ravnateljica Centra za kulturu Brač Jasna Damjanović naglasila je kako je riječ o integralnom projektu zaštite i očuvanja cjelovitog kulturnog krajolika Doline Blaca.

„Početak građevinskih radova na Posjetiteljskom centru Pustinje Blaca dio je šireg integralnog projekta Eko muzeja Pustinja Blaca kojim se štiti i čuva cjeloviti kulturni krajolik Doline Blaca. Projekt obuhvaća muzejski kompleks, okolne građevine, ali i cjelokupno područje kulturnog krajolika sve do mora“, kazala je Damjanović.

Istaknula je kako će novi centar omogućiti kvalitetnije iskustvo obilaska te pružiti dodatne sadržaje posjetiteljima, ali i prostor za edukacije, kulturna događanja te stručne i studentske programe razmjene.

Obnovljeni i adaptirani prostori Pustinje Blaca predstavljat će važan preduvjet za održivo upravljanje ovim jedinstvenim lokalitetom i njegovo očuvanje za buduće generacije.