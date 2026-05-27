Spektakl na Brdima: Kreće jedan od najvećih malonogometnih turnira, evo kolike su nagrade

Malonogometni turnir Brda 2026 započinje 13. lipnja, a organizatori najavljuju još jedno veliko sportsko okupljanje koje iz godine u godinu privlači brojne ekipe i posjetitelje.

Turnir se već etablirao kao jedan od najvećih i najposjećenijih malonogometnih turnira u Dalmaciji, odmah iza Torcida kupa, a i ove godine očekuje se odlična atmosfera, veliki broj gledatelja i jaka konkurencija na terenu.

Uz sportski dio programa, posjetitelje očekuje i tombola te bogat nagradni fond za najbolje ekipe u seniorskoj i veteranskoj konkurenciji.

U konkurenciji mladih ekipa nagrade iznose:

1.mjesto – 4000 eura

2.mjesto – 2000 eura

3.mjesto – 1000 eura

Za veterane su osigurane sljedeće nagrade:

1.mjesto – 1700 eura

2.mjesto – 600 eura

3.mjesto – 300 eura

Prijave za sudjelovanje otvorene su do 8. lipnja 2026. godine.