Splitsko-dalmatinska županija sufinancira projekt opremanja tematskih staza u Podstrani: "Put pod Pole" i "Put preko Mure"

Odlukom o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije, Općini Podstrana odobreno je sufinanciranje projekta „Opremanje tematskih staza u Podstrani: ‘Put pod Pole’ i ‘Put preko Mure’“ u iznosu od 7.000 eura.

Projekt je usmjeren na razvoj i valorizaciju prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu dviju tematskih staza na području Podstrane – u Mutograsu i Gornjoj Podstrani.

Tematski fokus staza obuhvaća biljni i životinjski svijet, geologiju i reljef, povijest starog puta, arheološku baštinu te izvor potoka Mure, stvarajući time cjelovit i autentičan doživljaj za posjetitelje svih dobnih skupina.

U okviru projekta postavljeno je osam klupa, šest info-tabli i šest putokaza s graviranim dvojezičnim natpisima.

Ovim putem zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji koja nas redovito podržava i prati u realizaciji naših projekata.