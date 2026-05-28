Užas u Zagrebu izbjegnut u zadnji trenutak? Božinović: “Policija je spriječila najgore”

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je u Saboru kako je zagrebačka policija jutros uhitila naoružanog muškarca koji je kod sebe imao dva pištolja puna streljiva, a oba oružja bila su spremna za uporabu, s metkom u cijevi.

– Spriječen je najgori mogući ishod – izjavio je Božinović tijekom predstavljanja Izvješća o radu policije za 2025. godinu, prenosi dnevnik.hr.

Prema riječima ministra, riječ je o muškarcu koji je već otprije poznat policiji i pravosudnim tijelima. Naveo je kako mu je još 2025. godine bila izrečena mjera liječenja, dok je 2016. prijavljen zbog pokušaja ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja.

– Ima evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk – rekao je Božinović.

Ministar je naglasio kako je pravodobna reakcija policije spriječila potencijalnu tragediju.

– Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu – upozorio je.