Albina Grčić: "Ridala sam, grijeh bluda je izašao iz mene"

Pjevačica Albina Grčić, koja posljednjih mjeseci sve otvorenije govori o vjeri, prvi je put detaljno progovorila o svom obraćenju. U nedavnom istupu opisala je kako je tijekom ispovijedi doživjela preokret koji ju je potaknuo da promijeni život i, kako kaže, posveti se životu u čistoći.

Splitska pjevačica od početka karijere isticala je da je odrasla u vjeri, a tijekom nastupa na Eurosongu javno ju je podržao i župnik splitske konkatedrale. Posljednjih godina njezin duhovni put postao je još izraženiji te je pop-glazbu postupno zamijenila duhovnom.

Gostujući u podcastu Ive Kraljević, Albina se prisjetila odlaska na ispovijed u Međugorje s društvom. Ispričala je kako je u ispovjedaonicu ušla preplavljena bijesom i nemirom, a upravo je taj susret, tvrdi, postao trenutak koji joj je promijenio život.

"Nisam ni bila svjesna da plačem. To je bilo pravo ridanje. Osjetila sam da je točno taj grijeh izašao iz mene. Konkretno, bio je to grijeh bluda. Danas ja želim živjeti u čistoći", iskreno je rekla pjevačica.

Dodala je kako su promjenu primijetili i ljudi iz njezine okoline.

"Znali su mi govoriti: 'Drugačija si. Što si radila? Jesi li nešto mijenjala? Jesi radila nešto na licu?'", prepričala je Albina te zaključila:

"Ništa što dolazi od Boga ne može biti loše. Bog je najprije mijenjao moje srce, a onda i sve drugo."

Osvrnula se i na početke svoje karijere te priznala kako ju je život pod reflektorima s vremenom ispraznio.

"Samo slava, slava, slava, moram biti u centru pozornosti, a onda je nastupilo neko tupilo. Dođeš doma s nekog eventa i misliš si: 'Jesam li ja vodila ijedan suvisli razgovor?'"

