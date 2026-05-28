Boban primio novo vodstvo Splitskog dijabetičkog društva: Poseban naglasak na djeci oboljeloj od dijabetesa

U mjesecu u kojem se obilježava Hrvatski dan šećerne bolesti, župan Blaženko Boban primio je novo vodstvo Splitskog dijabetičkog društva, predvođeno predsjednikom Edom Meštanekom i tajnikom Antonijom Ljubasom. Na sastanku su sudjelovali i član Izvršnog odbora Denis Pejković te Nina Nemec, majka djeteta oboljelog od dijabetesa.

Tom prilikom župan je upoznat s aktualnim aktivnostima i planovima udruge za nadolazeće razdoblje. Poseban naglasak stavljen je na probleme s dijabetesom kod djece, kao i na izazove s kojima se suočava gotovo 50 tisuća dijabetičara na području Splitsko-dalmatinske županije.

Najavljeno je i kako će Splitsko dijabetičko društvo sljedeće godine obilježiti 80 godina djelovanja, a župan Boban obećao je potporu Županije u organizaciji i obilježavanju velikog jubileja.