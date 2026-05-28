Sinjski ugostitelji tijekom Svjetskog prvenstva moći će raditi do 3 sata ujutro

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj donio je Odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva FIFA World Cup 2026., koje će se održavati od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. godine.

Prema odluci, ugostiteljski objekti moći će raditi produženo, i to do 3 sata ujutro.

Produženo radno vrijeme za barove i restorane

Produženo radno vrijeme odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupine barova, među kojima su kavane, caffe barovi, pivnice, buffeti, krčme i konobe, kao i na restorane koji pružaju usluge posluživanja pića.

Odluka se odnosi i na restorane, gostionice te objekte brze prehrane, čime će se građanima i posjetiteljima omogućiti praćenje utakmica i uživanje u ugostiteljskoj ponudi do ranih jutarnjih sati.

Sinj se priprema za navijačku atmosferu

Tijekom trajanja jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu očekuje se odlična atmosfera u gradu, pune terase i pravi navijački ugođaj, osobito za vrijeme nastupa hrvatske nogometne reprezentacije.