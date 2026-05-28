Fešta uoči Trojstva u Rogotinu: Glazba uživo i druženje u petak od 20 sati

Povodom blagdana Presvetog Trojstva, zaštitnika mjesta Rogotin kod Ploča, u petak, 30. svibnja, u Rogotinu će se održati prigodna fešta pod nazivom "Fešta uoči Trojstva".

Program započinje u 20 sati, a sve posjetitelje očekuje glazba uživo, druženje i dobra zabava uoči velikog blagdana koji u ovom mjestu ima posebno značenje.

Fešta će se održati na lokaciji od igrališta Stanica prema skladištu od Ine, udaljenom oko 100 metara, navedeno je u najavi događaja.

Iz Udruge za očuvanje tradicijskih vrijednosti Rogotin pozivaju mještane, njihove goste, kao i posjetitelje iz okolnih mjesta da im se pridruže u proslavi.

"Dođite i zabavite se!", poručuju iz Udruge za očuvanje tradicijskih vrijednosti Rogotin.