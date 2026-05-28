Kalašnjikovi, droga i mafijaška mreža: Hrvatski državljanin uhićen zbog oružja zaplijenjenog kod Slovenije

Međunarodna policijska operacija, koju je koordinirala talijanska Antimafija iz Salerna, razbila je kriminalnu organizaciju povezanu s trgovinom drogom i oružjem. U akciji je uhićen i hrvatski državljanin, kojeg talijanski istražitelji sumnjiče da je bio dobavljač ratnog oružja zaplijenjenog kod Gorizije, piše RAI.

Kriminalna mreža imala krakove i izvan Italije

Prema navodima talijanskih medija, riječ je o organizaciji koja je bila ukorijenjena na području Sarna i Scafatija, ali je imala snažne veze na Siciliji i u inozemstvu. Istraga je pokazala da je mreža, uz trgovinu velikim količinama droge, imala pristup i ratnom oružju, među kojim su bili i jurišni puškomitraljezi kalašnjikov.

Oružje pronađeno na talijansko-slovenskoj granici

Dio oružja ranije je zaustavila talijanska Financijska policija na državnoj granici između Italije i Slovenije, kod Gorizije. Riječ je o zapljeni iz travnja prije dvije godine, kada je na graničnom prijelazu Sant’Andrea pronađeno pet kalašnjikova. Talijanski istražitelji sada tu zapljenu povezuju s razbijenom kriminalnom skupinom.

Uhićenja u Italiji i Hrvatskoj

U sklopu operacije 19 osoba završilo je u istražnom zatvoru, dok su četiri osobe stavljene u kućni pritvor.

Osumnjičenima se, ovisno o ulozi, na teret stavljaju udruživanje radi trgovine drogom i oružjem, pokušaj ubojstva, iznuda te pomaganje u nezakonitim migracijama. Talijanski istražitelji navode i otegotnu okolnost djelovanja po mafijaškoj metodi. Istodobno je u Zagrebu uhićen hrvatski državljanin za kojeg se sumnja da je bio dobavljač oružja zaplijenjenog kod Gorizije, piše RAI.

Talijanska istraga tako je, osim razbijanja kriminalne mreže na jugu Italije, otvorila i hrvatski trag u lancu nabave ratnog oružja.