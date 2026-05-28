Šibensko-kninska županija otvorila natječaj za udruge u poljoprivredi: Dostupno 30 tisuća eura

Šibensko-kninska županija objavila je javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju u području poljoprivrede na području županije u 2026. godini. Natječaj je otvoren do 29. lipnja 2026. godine.

Za ovu namjenu osigurano je ukupno 30.000 eura, a maksimalni iznos pojedinačne potpore određuje se ovisno o mjeri na koju se projekt ili program prijavljuje. Sredstva se dodjeljuju u okviru Programa potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti. Cilj je poduprijeti programe i projekte koji doprinose unapređenju poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana poljoprivrednih proizvoda, kao i edukaciji te promociji poljoprivrede.

Prijave se mogu podnijeti elektroničkim putem, unosom podataka na mrežnoj stranici e.skz.hr, uz prethodnu registraciju. Osim toga, prijave je moguće dostaviti i poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Šibensko-kninske županije.

Dokumentacija se dostavlja na adresu Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik, uz propisanu naznaku natječaja.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i pripadajući obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije. Natječaj je otvoren od 27. svibnja do 29. lipnja 2026. godine.