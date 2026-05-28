Dijelu igrača Hajduka plaće kasne do mjesec i pol dana?

"Plaće dijelu igrača Hajduka kasne do mjesec i pol dana, a u klubu očekuju da će svi zaostaci biti plaćeni do kraja idućeg tjedna", potvrđeno je Indexu. Ranije danas ovakvu informaciju prvi je objavio 24 sata.

Sve ovo dolazi nakon neubičajenog istupa Hajduka danas ujutro. Podsjetimo, splitski klub objavio priopćenje naslova "Obavijest o statusu igrača prve momčadi", a glavna vijest je da su Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamon slobodni, odnosno da mogu potražiti novi klub. Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor, Anthony Kalik i Ismael Diallo napuštaju klub, a male su šanse da Iker Almena ostane u Hajduku nakon isteka posudbe.

Šarlija, Krovinović i Guillamon mogu ići

"Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamón slobodni su potražiti nove prilike u drugim sredinama", kratko se očitovao Hajduk o njima trojici. Svi oni imaju ugovor na još godinu dana, ali klub ih je stavio na transfer-listu i pokušat će ih prodati.

Krovinović je u Hajduku još od 2021., a Šarlija od 2023. godine te su obojica među igračima s najduljim stažem u aktualnom kadru splitske momčadi, no sada se očito bliži rastanak s njima. Guillamon je, pak, u Hajduk došao prošlog ljeta iz Valencije.

Rebiću ponuđen novi ugovor, Kalik i Diallo odlaze

Što se tiče igrača kojima ovog ljeta istječu ugovori, Hajduk je napisao: "Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor te se očekuje da će svoju odluku donijeti u skorom razdoblju. Ugovori Anthonyja Kalika i Ismaëla Dialla istječu 31. svibnja te neće biti produženi."

Hajduk se tako nada da će zadržati Rebića, koji je u službenom izboru uvršten u najboljih 11 SuperSport HNL-a u prošloj sezoni. I sam Rebić je na dodjeli odgovorio na pitanje o ostanku u Hajduku, pokazavši prema Hajdukovom predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap. "Drugi red, livo", poručio je kratko bivši hrvatski reprezentativac.

Dvojac za koji se sa stopostotnom sigurnošću može reći da napušta klub jesu Kalik i Diallo. Obojica su kod Gonzala Garcije pali u drugi plan pa Kalik odlazi nakon četiri, a Diallo nakon tri godine u Hajduku.

Male mogućnosti za nastavak suradnje s Almenom

O Ikeru Almeni, kojemu istječe posudba iz saudijskog Al Qadsiaha, Hajduk je napisao: "Posudba Ikera Almene završava na kraju sezone, a Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom."

Iako je sada sve izvjesnije da Almena neće ostati u Hajduk, sve se glasnije spominje mogućnost da španjolski krilni napadač potpiše za Dinamo. Hrvatski prvak navodno pokušava ispregovarati posudbu s opcijom otkupa.