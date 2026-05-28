Tragedija u Dalmaciji: U sudaru automobila i motocikla smrtno stradala muška osoba

Danas, 28. svibnja, oko 19 sati u Šibeniku, u Ulici Put Bioca, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovali osobno vozilo i motocikl. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe. Zbog obavljanja očevida, promet je na navedenoj dionici ceste od 19:08 sati u potpunosti zatvoren te se odvija sporednim cestama.

Obaviješteno državno odvjetništvo

O događaju je izviješten zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. Na mjestu nesreće slijedi očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima ove tragične prometne nesreće.