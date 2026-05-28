Cibona u drami srušila Split i izborila finale protiv Zadra

Košarkaši Cibone plasirali su se u finale SuperSport Premijer lige nakon što su u odlučujućoj trećoj utakmici polufinalne serije u Draženovom domu svladali Split rezultatom 78:76.

U iznimno neizvjesnom dvoboju "Vukovi" su pred domaćom publikom uspjeli slomiti otpor splitskih "Žutih" i izboriti pobjedu koja im donosi borbu za naslov prvaka Hrvatske. Susret je odlučen u samoj završnici, a Cibona je s dva poena razlike stigla do velikog slavlja i povratka u finale.

Ovim porazom Split je ostao bez prilike za novo dalmatinsko finale protiv Zadra. Cibona je tako prekinula niz od tri uzastopna finala u kojima su se za naslov borili Split i Zadar.

