Ćorić priznao da bi cijene usluga mogle rasti, pa poručio paušalistima: "To je anomalija u sustavu"

Vlada ide u borbu protiv inflacije s novim antiinflacijskim mjerama, a glavni kreator mjera je ministar financija Tomislav Ćorić s kojim je u Dnevniku Nove TV razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Što se tiče kritika oporbe, oporba je tu da kritizira, ne vidim da je u proteklih desetak godina došla ijedna konstruktivna kritika od strane oporbe. Ovaj set mjera koji smo predstavili prije svega se odnosi na racionalizaciju kroz administrativne naknade. Ukupan efekt procijenjen u kontekstu paušala je manji od 60 milijuna eura na godišnjoj razini. Te promjene u iznosima priznatog odbitka, koeficijenata na izračun doprinosa se odnose na najviši dio poreznog razreda. Ne vidimo da će taj utjecaj biti značajniji", rekao je Ćorić pa prokomentirao kritike obrtnika.

"Paušalni obrti su u proteklih deset godina uvećani četiri puta. Imamo značajnu migraciju iz nesamostalnog rada u obrte, u okviru najviših razreda. Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana", rekao je Ćorić pa priznao da je moguće da će neke cijene usluga porasti.

"Ali ne vidimo da je u ovom slučaju ta porezna izmjena značajna. Ono što mogu učiniti u svakom trenutku je početi voditi poslovne knjige, prikazivati svoje troškove i na taj način dokazati da je poslovanje opterećeno različitim troškovima i de facto smanjiti porezno opterećenje", rekao je ministar.

Odgovorio je i na kritike iznajmljivača: "Treba pojasniti osnovni element promjene. Nakon što smo povećali paušale koji se računaju u četiri kategorije, taj paušal će biti nešto veći u 93 od ukupno 555 jedinica lokalne samouprave. 80 posto jedinica lokalne samouprave u 3. i 4. kategorije neće biti dotaknute povećanje, pa niti iznajmljivači u tim jedinicama lokalne samouprave. Minimalni paušal se povećava u jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvoja u prvoj i drugoj skupini, najfrekventnije s najvećim prihodima...", kazao je Ćorić i odbacio kritike da se na taj način pune lokalni proračuni jedinica gdje je na vlasti HDZ.

"Ono što želimo naglasiti da niti nakon ovih izmjena kratkoročni najam nije ni blizu izjednačen s dugoročnim najmom u poreznom tretmanu. Ministar Tonči Glavina čini sve najbolje za svoj sektor. Ministar financija je preuzeo odgovornost za smanjenje inflacije", dodao je Ćorić pa odbacio kritike SDP-a koji je poručio da HDZ kopira njihova rješenja.

"Ono što bih svakako želio ispraviti je i činjenicu da kopiramo rješenja SDP-a. Ne mogu se kopirati jer SDP već godinama nema rješenja za čitav niz stvari. Moram reći da se ne sjećam nekog dobrog rješenja SDP-a", utvrdio je.

Na pitanje je li porazno da su u privatnom sektoru plaće 30 posto manje nego u javnom.

"Nisam siguran da su kategorije do kraja usporedive, prije svega zbog činjenice da u javnom sektoru radi više radnika s višom i visokom stručnom spremom. Mi smo jasno poručili da će država u kontekstu smanjenja zagrijanosti ekonomije poći od sebe. Ono što očekujemo je odgovornost socijalnih partnera. U narednom razdoblju da sa svojim zahtjevima ne idu van granica utemeljenog, očekivanog i u ovom trenutku razumnog", kazao je Ćorić.

"Nijedna od ovih mjera nije izvučena iz rukava. Mjere koje se tiču poreznog sustava tiču se rješavanja anomalija koje su s vremenom nastale u okviru oporezivanja, mjere koje se tiču proračuna - imaju za cilj adresirati potencijalne izvore inflacije. Vjerujem da ćemo sljedeće godine u ovo vrijeme o inflaciji govoriti o pojavi koja nas je jedno vrijeme tištila, ali je riješena", zaključio je Ćorić.