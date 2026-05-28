VIDEO Sinj uvodi navijačku ludnicu do 3 ujutro. Bulj: "Idemo po zlato"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je kako će tijekom cijelog Svjetskog prvenstva sinjski kafići, restorani, pivnice i konobe moći raditi do 3 sata ujutro. Sinj se priprema za navijačku atmosferu tijekom Svjetskog prvenstva. Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj objavio je kako će ugostiteljski objekti na području grada tijekom cijelog prvenstva raditi produženo, odnosno do 3 sata ujutro.

Kako je poručio, vrata se neće zatvarati dok traje slavlje i podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

"Nema zatvaranja vrata dok se slavi, nema gašenja svjetala dok gori hrvatsko srce", poručio je Bulj u objavi, pozvavši građane i posjetitelje da dođu u Sinj i zajedno bodre Vatrene.

Dodao je kako Grad Sinj želi omogućiti mjesec dana zajedništva, navijanja i ispunjenih terasa, naglašavajući kako Sinj posebno živi za velike sportske trenutke i nastupe hrvatske reprezentacije.

"Kad igraju naši Vatreni, Sinj gori. Podržimo i pokažimo svima kako se navija za Hrvatsku pod okriljem naše Čudotvorne Gospe Sinjske", poručio je Bulj.

Gradonačelnik je na kraju uputio podršku hrvatskoj reprezentaciji uz poruku: "Idemo po to zlato, neka drhti cijela Hrvatska! Svi u Sinj i sretno Vatreni."