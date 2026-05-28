FOTOGALERIJA Salona nije samo ruševina: Antički lokalitet danas živi kroz baštinu i identitet zajednice

U Saloni je održano stručno predavanje pod nazivom "Priče Salone: od ruševina do živoga nasljeđa", u organizaciji Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu Filozofskoga fakulteta u Splitu. Događanje je okupilo studente i zainteresiranu stručnu javnost, a cilj predavanja bio je približiti povijesno i kulturno značenje antičke Salone te ukazati na suvremene načine interpretacije arheološke baštine.

O Saloni govorile stručnjakinje s Filozofskog fakulteta

Predavanje su održale članice Centra, izv. prof. dr. sc. Ana Torlak s Odsjeka za povijest umjetnosti i izv. prof. dr. sc. Ines Blažević s Odsjeka za pedagogiju.

Sudionicima su predstavile važnost Salone ne samo kao arheološkog lokaliteta, nego i kao prostora koji i danas ima snažnu ulogu u oblikovanju kulturne memorije, identiteta i odnosa zajednice prema vlastitoj baštini. Poseban naglasak stavljen je na važnost očuvanja nematerijalne kulturne baštine te potrebu povezivanja Salone s lokalnom zajednicom i suvremenim kulturnim praksama. Kako je istaknuto tijekom predavanja, Salona predstavlja prostor u kojem se materijalna baština isprepliće s pričama, sjećanjima i identitetom zajednice, zbog čega njezina interpretacija nadilazi isključivo arheološki okvir.

"Salona i danas oblikuje kulturni identitet zajednice"

Važnost ovakvih događanja naglasila je i voditeljica Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu, prof. dr. sc. Helena Dragić. "Salona nije samo arheološki lokalitet, već prostor koji i danas oblikuje kulturni identitet zajednice. Predavanja poput ovoga važna su za promicanje i očuvanje baštine", istaknula je Dragić.