Nevjerojatno! Starijem muškarcu taksi vožnja do aerodroma naplaćena 320 eura

Novi slučaj iznimno visokog računa za taksi prijevoz zabilježen je u Zagrebu. Starijem muškarcu iz Sinja, koji je taksijem putovao od Glavnog kolodvora do Zračne luke Zagreb, vožnja je, prema pisanju portala Index, naplaćena čak 320 eura.

Muškarac je, kako se navodi, nakon dolaska u zračnu luku trebao nastaviti put avionom prema Splitu, a zatim se vratiti kući u Sinj. O svemu se Indexu javila zaposlenica jedne trgovine u Zračnoj luci Zagreb, koja je ispričala da joj je muškarac prišao vidno potresen nakon što mu je, tvrdi, taksist izdao račun s izrazito visokim iznosom.

Zatražena pomoć policije, ali račun je bio izdan

Prema njezinim navodima, zajedno su otišli do policije u zračnoj luci, no tamo su, kako tvrdi, dobili informaciju da se u tom trenutku ne može postupati jer je račun uredno izdan. Kontaktiran je, navodi se, i Državni inspektorat, ali bez konkretnog rješenja za putnika.

Na računu se, prema informacijama koje je objavio Index, navodi tvrtka Andreicar2001 j.d.o.o., dok je kao operater upisan Mateo Kljajić, koji je ujedno naveden i kao vlasnik tvrtke. Index piše i da je o istoj tvrtki i vozaču izvještavao ranije, u slučajevima u kojima su se putnici žalili na visoke račune za kratke relacije.

Problem visokih taksi računa i dalje bez konačnog rješenja

Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje regulacije cijena autotaksi prijevoza. Prema važećim pravilima, ne postoji gornja granica za cijenu starta i kilometra, a usluga se smatra zakonitom ako je cjenik jasno istaknut na vozilu. Upravo takav pravni okvir omogućuje pojavu izrazito visokih računa, osobito na rutama prema kolodvorima i zračnim lukama.

Vlada je u travnju 2026. predstavila nacrt izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima bi se trebalo dodatno urediti autotaksi prijevoz. Predloženo je da putniku prije ulaska u vozilo budu jasno vidljivi maksimalna cijena vožnje i planirana ruta, uz strože uvjete za vozače. Međutim, zakon još nije donesen.