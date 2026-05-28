Olujno nevrijeme u okolici Splita, temperatura pala za 14 stupnjeva. Ovako izgleda udar munje u Mosor

Nakon što je jučer frontalni sustav zahvatio dio unutrašnjosti zemlje i dio sjevernog Jadrana, četvrtak je poslijepodnevne nestabilnosti donio dijelu srednje i južne Dalmacije.

Dok je jutro bilo pretežno sunčano, popodne je uslijedio jači razvoj naoblake, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

Do 15 sati najviše kiše je bilo u okolici Mosora i Biokova te na vrgoračkom području. Prema podacima mreže Pljusak.com, 18 litara kiše palo je u Žrnovnici, 7 u Staševici, 5 u Zaostrogu i Jesenicama itd.

Današnje oborine, barem tamo gdje su se pojavile, itekako su dobrodošle nakon relativno sušnog proljeća i prije nadolazećeg ljeta.

Današnji pljuskovi donijeli su lokalna osvježenja. Primjerice, u Žrnovnici je temperatura zraka u samo sat vremena pala za čak 14 stupnjeva, sa 34 na 20! Vrgoračko područje bilježi pad od 10 do 12 stupnjeva u odnosu na vrijednosti prije 24 sata, omiško područje 5 do 10 stupnjeva.

Iza 15:30 grmljavinski pljuskovi zahvatilo su dio istoka Brača, Hvara i Pelješca.



U ostatku tjedna bit će stabilno. Tako nas u petak i dane vikenda očekuje pretežno sunčano vrijeme. U petak i subotu ujutro bit će umjerene bure, u nedjelju će biti tiho ili uz slab vjetar. Zadržat će se vrlo toplo, nešto svježije noći možemo očekivati u nedjelju.

Ozbiljnija kiša moguće je u srijedu kada će puhati i jako jugo.