IMAMO ODLIKAŠE KOJI SE RASPADAJU NA PRVOJ POGREŠCI Irena Orlović: "Djecu učimo svemu osim kako živjeti"

Prvo izdanje konferencije Future Minds, u organizaciji Međunarodne škole Harfa, održano je u Splitu te je donijelo niz vrijednih uvida i konkretnih rješenja na teme obrazovanja, mindseta i mentalnog zdravlja djece i mladih. Konferencija je okupila oko 300 sudionika – od stručnjaka iz područja obrazovanja do roditelja, poslovnih lidera i HR profesionalaca – koji su prepoznali ove teme kao jedne od ključnih izazova današnjice.

Jedna od središnjih poruka konferencije bila je da uspješna budućnost mladih, koja uključuje zdrave socijalne odnose i sposobnost suočavanja s izazovima života i rada, uvelike ovisi o razvoju emocionalne otpornosti u ranoj dobi. O toj su temi govorili brojni profesori, psiholozi, pedagozi, vrhunski sportaši i poslovni ljudi, ističući kako odgovornost leži na odraslima – od roditelja, preko obrazovnog sustava, do poslodavaca.

Iskoristili smo ovu priliku i da razgovaramo s organizatoricom, osnivačicom i ravnateljicom Međunarodne škole Harfa, Irenom Orlović, koja je istaknula kako je upravo kraj školske godine razdoblje pojačanog pritiska na djecu.

„Nalazimo se na kraju školske godine, u razdoblju kada je pritisak na djecu zbog ocjena iznimno velik. Upravo smo zato prije mjesec dana odlučili da je vrijeme da nešto poduzmemo i damo glas djeci i mladima; onima koje često ne vidimo, a od kojih očekujemo izvrsnost. I ovo je glas djece, glas mladih, glas svih onih koje ne vidimo, a na koje se vrši pritisak da budu izvrsni, da imaju sve petice u školi, da ispunjavaju naša očekivanja.“, rekla nam je uvodno Orlović.

Mladi nemaju razvijene životne vještine

Naglasila je kako se djecu često promatra isključivo kroz prizmu ocjena, dok se zanemaruju njihovi osjećaji i stvarne potrebe.

„S jedne strane vršimo ogroman pritisak da budu odlični i ispunjavaju očekivanja, a s druge ih prezaštićujemo, radimo stvari umjesto njih, rješavamo zadaće, čitamo lektire. Time im ne dajemo priliku razviti osjećaj ‘ja to mogu’. Ne vidimo ih kao osobe u procesu, već kao rezultat“, istaknula je.

Upozorila je i na sve češći problem mladih koji, unatoč izvrsnim akademskim postignućima, nemaju razvijene životne vještine.

„Vidimo mlade s odličnim ocjenama i diplomama koji se ne snalaze u stvarnim životnim situacijama. Na radnom mjestu ih paralizira strah od pogreške, nakon prve pogreške se raspadaju, teško preuzimaju odgovornost i donose odluke. Naučili smo ih mnogo, ali ne i ono najvažnije, a to su vještine za život“, rekla je.

Posebno je naglasila važnost razvoja izvršnih funkcija i emocionalne otpornosti.

„Svijet se mijenja brže nego ikad prije, a ono što će našoj djeci biti ključno nisu samo znanja, nego vještine: kako se organizirati, kritički i kreativno razmišljati, nositi se s pogreškama i razvijati psihološku otpornost. To su stvari koje djecu, usuđujem se reći, sustavno ne učimo“, upozorila je.

Stanimo i dopustimo djeci da pogriješe

Govoreći o pristupu Međunarodne škole Harfa, Orlović je istaknula kako je fokus stavljen upravo na razvoj tih vještina.

„Djeca kod nas uče pratiti vlastiti proces, reflektirati se i preuzeti odgovornost. Dajemo im prostor da pogriješe i nauče kroz iskustvo. Cilj je razviti osjećaj samopouzdanja: da mogu, da su sposobni i da se mogu nositi s izazovima života“, objasnila je.

Istaknula je i važnost zajedničkog djelovanja svih dionika društva.

„Ovo nije borba protiv nekoga, već poziv na suradnju. Na konferenciji su se okupili predstavnici ministarstva, poslovnog sektora, stručnjaci i roditelji, svi s istim ciljem. Želimo osvijestiti problem i zajedno pronaći rješenja“, rekla je.

Jedna od ključnih poruka bila je potreba za promjenom pristupa odgoju i obrazovanju.

„Stanimo i dopustimo djeci da pogriješe. Dajmo im priliku da osjete uspjeh, ali i da prođu kroz izazove. Prezaštićivanje im ne pomaže,ono ih dugoročno opterećuje. Djeca trebaju živjeti, padati i ponovno se dizati“, naglasila je.

Osvrnula se i na važnost razumijevanja razvoja mozga te mogućnosti promjene u bilo kojoj dobi.

„Mozak se intenzivno razvija do sredine dvadesetih godina, a istraživanja pokazuju da ostaje fleksibilan cijeli život. To znači da nikada nije kasno za promjenu. Kada osvijestimo potrebu za promjenom i počnemo djelovati, mozak se prilagođava i razvija“, objasnila je.

Za kraj, Orlović je zahvalila svima koji su došli i podržali Future Minds konferenciju za koju je sigurna da će biti dugogodišnji događaj i platforma promjene koja će promijeniti paradigme kako pristupamo razvoju djece, te poslala jasnu poruku:

„Nikada nije kasno. Nismo pogriješili, važno je samo da osvijestimo i krenemo naprijed.“