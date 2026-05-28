U Splitu se održava duhovno-domoljubno predavanje "Pape i Hrvati"

Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana hrvatskih branitelja Grada Splita, Hrvatski časnički zbor Grada Splita i Hrvatska udruga Benedikt organiziraju duhovno-domoljubno predavanje pod nazivom "Pape i Hrvati".

Predavanje će se održati u petak, 29. svibnja 2026. godine, s početkom u 19 sati, u dvorani "Vinko Draganja" Dominikanskog samostana u Splitu, na adresi Hrvojeva ulica 2.

O odnosima hrvatskog naroda i Svete Stolice

Predavanje će održati prof. Ante Nadomir Tadić Šutra, hrvatski književnik, skladatelj, profesor komunikologije i umirovljeni časnik Hrvatske vojske.

Tema predavanja bit će povijesni, kulturni i duhovni pregled višestoljetnih odnosa hrvatskog naroda i Svete Stolice. Kroz izlaganje će biti predstavljena povezanost hrvatskih vladara i papa kroz stoljeća, uloga Katoličke Crkve u očuvanju hrvatskog identiteta, kao i značaj potpore Svete Stolice hrvatskom narodu u ključnim trenucima njegove povijesti, uključujući i međunarodno priznanje Republike Hrvatske.

Promicanje hrvatske baštine i vrijednosti Domovinskog rata

Organizatori ističu kako je cilj predavanja promicanje hrvatske kulturne, duhovne i nacionalne baštine, njegovanje povijesne istine te očuvanje vrijednosti Domovinskog rata i hrvatske državnosti među mlađim naraštajima. Posebnu vrijednost događaju daje predavač Ante Nadomir Tadić Šutra, koji svojim dugogodišnjim književnim, kulturnim i domoljubnim djelovanjem zauzima značajno mjesto na hrvatskoj kulturnoj sceni.

Rođen je 1963. godine u Otoku kod Sinja, a živi i djeluje u Kninu kao profesor komunikologije. Autor je deset knjiga poezije, brojnih publicističkih radova te mjuzikla "Kralj Zvonimir". Dobitnik je više priznanja i nagrada, među kojima se ističu Grb Šibensko-kninske županije i Zlatno pero Veleučilišta u Kninu. Aktivno sudjeluje u kulturnom i društvenom životu te je član više književnih i glazbenih udruga.

Iz Hrvatskog časničkog zbora Grada Splita i Hrvatske udruge Benedikt pozivaju građane, hrvatske branitelje, mlade te ljubitelje hrvatske povijesti i kulture da svojim dolaskom uveličaju ovo duhovno-domoljubno događanje.