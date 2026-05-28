FOTO Redovi pred ovom splitskom gelaterijom dobro su poznati, a sada časte sve građane besplatnim sladoledom!

Gelateria Bili San, smještena u samom centru Splita, u Nigerovoj ulici 2, ove godine obilježava 25 godina rada. Svoja vrata otvorili su 2001. godine, a ovaj lijepi jubilej odlučili su proslaviti zajedno s građanima.

Tim povodom iz gelaterije pozivaju sve Splićanke, Splićane i njihove goste da im se pridruže ove nedjelje, 31. svibnja, od 14 do 17 sati, kada će ih počastiti kuglicom sladoleda.

"Bit će nam stvarno velika čast da građani dođu u što većem broju. Pozivamo obitelji, djecu i sve ljubitelje sladoleda da zajedno s nama proslave 25 uspješnih godina", poručuju iz Gelaterije Bili San.

Kako ističu, iza njih je četvrt stoljeća rada, truda i svakodnevne proizvodnje sladoleda. Vjeruju da su tijekom godina stekli povjerenje brojnih građana, a redovi koji se često stvaraju ispred njihove vitrine, kažu, najbolji su dokaz kvalitete.

U Bili Sanu naglašavaju da se za ovu slavljeničku nedjelju posebno pripremaju te se nadaju velikom odazivu građana.

Dakle, svi ljubitelji sladoleda imaju dobar razlog za šetnju centrom Splita — u nedjelju od 14 do 17 sati u Gelateriji Bili San čeka ih besplatna kuglica sladoleda povodom 25. rođendana ove splitske sladoledarnice.