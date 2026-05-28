Jonjić predložio da se stadion u Kranjčevićevoj nazove po prvom postrojavanju ZNG-a

Predsjednik zastupničkog kluba Jedino Hrvatska! u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Jonjić predložio je da obnovljeni stadion u Kranjčevićevoj ulici dobije ime po prvom postrojavanju Zbora narodne garde. Jonjić je prijedlog iznio na konferenciji za medije, naglasivši kako taj događaj ima posebno mjesto u novijoj hrvatskoj povijesti jer se veže uz početke stvaranja Hrvatske vojske.

U igri i imena nogometnih legendi

U javnosti su se ranije spominjali i drugi prijedlozi, među njima imena poznatih nogometnih velikana poput Zlatka Cice Kranjčara i Dražana Jerkovića. Jonjić smatra da su ti prijedlozi vrijedni poštovanja, ali da bi naziv povezan sa ZNG-om imao šire simboličko značenje.

Stadion u Kranjčevićevoj trenutačno se obnavlja, a nakon završetka radova trebao bi imati više od 11 tisuća mjesta te ispunjavati uvjete za odigravanje europskih utakmica. Obnova Kranjčevićeve važna je i zbog planova za izgradnju novog stadiona u Maksimiru, jer bi Dinamo i hrvatska reprezentacija privremeno mogli igrati upravo na tom stadionu.

Rasprava se nastavlja u Skupštini

Jonjićev prijedlog dodatno je otvorio raspravu o budućem imenu stadiona. Konačnu odluku trebala bi donijeti zagrebačka Gradska skupština, a moguće je da će se u proces uključiti i građani.