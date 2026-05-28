Još jedan kosovski nogometaš dolazi u Hajduk

Prema pisanju kosovskog portala Indeksonline, kosovski nogometaš Etnik Brruti potpisao ugovor s Hajdukom.

Riječ je o 22-godišnjem nogometašu koji trenutačno nastupa za Malishevu. Kako navodi spomenuti portal, pozivajući se na raniju objavu LIG Sporta, Brruti je s hrvatskim klubom potpisao trogodišnji ugovor, a momčadi bi se trebao priključiti nakon završetka aktualne sezone.

Za mladog kosovskog nogometaša ovo bi trebao biti najveći iskorak u dosadašnjoj karijeri, s obzirom na to da bi dolaskom u Split dobio priliku dokazivati se u jednom od najvećih hrvatskih klubova.

Brruti je ove sezone član Malisheve, kluba iz kosovskog prvenstva, a prema informacijama iz Kosova, karijeru bi uskoro trebao nastaviti na Poljudu.