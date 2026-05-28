Mladi Vatreni Marijana Budimira svladali Estoniju

Izabranici Marijana Budimira pokazali su izraženu dominaciju protiv reprezentacije domaćina i ostvarili sigurnu pobjedu koja nudi plasman u poluzavršnicu.

Sve je bilo riješeno već do odmora, Hrvatska je na krilima dvostrukoga strijelca Nika Škafara Žužića stekla nedostižnu prednost. Krilni napadač je već u drugoj minuti pobjegao pratnji i iskosa s lijeve strane precizno ljevicom pogodio suprotni kut domaćeg vratara, a onda u 35. minuti s lijeve strane nanizao nekoliko protivničkih igrača i neobranjivo desnicom zatresao suprotne rašlje nemoćnoga vratara Ollina, piše HNS.

Mogla je Hrvatska u prvom dijelu steći i veću rezultatsku prednost, ali nije realizirala nekoliko izglednih prilika (Jona Benkotić 4’, Jakov Dedić 5’, Luka Bartolović 36’, Karlo Zirdum 40’).

Nastavak je opet bio u znaku Nika Škafara Žužić koji je u 54. minuti iznudio kazneni udarac i omogućio kapetanu Joni Benkotiću sigurnu realizaciju s bijele točke. Mogla je Hrvatska i uvjerljivije slaviti, ali su još neke prilike ostale neiskorištene (Juraj Frigan 69', Toni Ruso 86'). Na kraju je Aston Visse ublažio poraz domaćina.

ESTONIJA - HRVATSKA 1:3 TALLINN Stadion Lilleküla. Sudac: Oguzhan Çakir (Turska). Strijelci: 0:1 Škafar Žužić (2’), 0:2 Škafar Žužić (35’), 0:3 Benkotić (55’-11m), 1:3 Visse (90'). ESTONIJA: Ollin, Lorenz (62' Kalvik), Sammul, Nomm, Neltsas, Lehtmets (80' Kranberg), Mihhalevski, Timakov (80' Silm), Isok, Tomingas (68' Visse), Kaares. HRVATSKA: Lojen, Posavec (72' Sablić), Pavić, Zirdum, Paunović, Beader Trajanovski, Miličić (85' Modrić), Bartolović (72' Joka), Benkotić, Škafar Žužić (59' Frigan), Dedić (59' Ruso). Poredak: Španjolska 6, Belgija 3, Hrvatska 3, Estonije bez bodova.